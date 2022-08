Ingen champagne for Mediebyen på Nytorget

Å samlokalisere de to største medieaktørene i regionen er muligens et fornuftig grep, men at det skaper nye arbeidsplasser til sentrum, er en sannhet med modifikasjoner.

Rettnok rommer det planlagte bygget flere aktører, og dermed flere arbeidsplasser enn Aftenbladet og NRK, men MDG lurer på om Nytorget er den rette tomten for et slikt bygg?

Thomas Bendiksen Representant i Utvalget for by- og samfunnsutvikling, MDG

Da Aftenbladet og NRK signerte leiekontrakt om å flytte inn i nybygget Mediebyen Stavanger på Nytorget i siste uke, føk champagnekorkene i været i kommentarfeltet og sosiale medier.

Stavanger Aftenblad flytter strengt tatt sine ansatte omkring 200 meter fra dagens kontor. At rundt 50 ansatte i NRK flytter fra Ullandhaug til sentrum, er kanskje vel og bra for sentrum, men rettferdiggjør det et nytt og stort bygg, på en av sentrums viktigste tomter? I diskusjonen om plassering av det nye sykehus, sto argumentet om flere arbeidsplasser til Ullandhaug sentralt. At man nå bruker samme argument for å flytte arbeidsplasser fra Ullandhaug til sentrum, er besynderlig.

Riktignok rommer det planlagte bygget flere aktører, og dermed flere arbeidsplasser enn Aftenbladet og NRK, men MDG stiller spørsmål ved om Nytorget er den rette tomten for et slikt volum som nå er blitt foreslått, og visualisert av utbygger?

MDG støtter sentrumsplanens intensjon om flere arbeidsplasser i sentrum, og vi er godt på vei både med å videreutvikle Stavanger øst, utbygging på Holmen og omforming fra Stavanger stasjon til utviklingen ved Hillevågsvatnet. En kraftig utvidelse av næringslokaler på Nytorget, er derimot som et overtramp mot den eksisterende bebyggelsen med trehusbyen og St. Petri kirke som nærmeste nabo.

MDG sier ja til gjenbruk og oppgradering av det gamle politikammeret, og vi sier ja til et grønt, bilfritt og solfylt Nytorg, Men, vi sier nei til riving fordi:

Det er mer klimavennlig å rehabilitere enn å rive. Vi må slutte å forsøple og sløse med byggematerialer, som fortsatt har lang levetid. Et nytt kontorbygg vil skyggelegge store deler av Nytorget, og gjøre det kaldt og utrivelig

Et underjordisk parkeringsanlegg er ikke framtidsrettet, og vil føre til mer biltrafikk i sentrum og rundt Nytorget. Biltrafikken vil øke i boliggatene på Storhaug fordi disse blir tilkomstveier til nytt p-hus. Det er viktig å ta vare på Retzius og Bjolands arkitektur og Andreas Bøes unike kunstverk i politikammeret

Trehus kommer til å bli revet i prosjektet, stikk i strid med Stavangers plan for å bevare trehusene.