La Veslemøy stå i rundkøyringa og vakta byporten til Bryne

kva kunne vel passa betre enn at skulpturen av Veslemøy blir flytta til rundkøyringa og med andletet vendt mot vest ønskjer velkommen til Bryne?

Otto Laurits Fuglestad Bryne

Geir Sveen skriv i avisa at Vegvesenet har sett foten ned for det planlagde kunstverket ved innkøyringa til Bryne. Det var meint å vera ei markering av Bryne sitt 100 års jubileum. Nå er «Dei bortkomne», som kunstverket heiter, viste bort frå inngangsporten til Bryne. Kunstverket er ein installasjon med to nakne tre, ein vaksen sau og tre lam. Nå er alt i det blå, seier kultursjef Trond Lie. Dei vil prøva å finna ei ny plassering for «Dei bortkomne».

Tenk nytt!

På plenen framfor Time rådhus står ein skulptur av Veslemøy, hovudpersonen i Haugtussa av Arne Garborg. Skulpturen er laga av Fritz Røed. På sokkelen står det «Til minne om Arne Garborg». Det er ein flott skulptur, men han kjem litt bort framfor den gråe veggen på Time rådhus. Mitt forslag er å flytta skulpturen til rundkøyringa ved inngangen til Bryne. Der ville Haugtussa få luft rundt seg på alle kantar, og vera godt synleg for alle. Og her kunne ho stå og ønskja velkomen til Fritz Røed skulpturpark, til Garborgsenteret og til byen Bryne

Kva så med «Dei bortkomne»? Ein stad å plassera dette kunstverket kunne vera i Sandtangen, rett nord for der skogen sluttar, på toppen av det 70 mål store stykket som Bryne vel har fått av Time kommune. Her ville både tre og sauer koma i sitt rette element med gras og natur på alle kantar. På nordsida av dette store stykket har Bryne laga eit lufteområde for hundar, og på toppen har dei planta frukttre. Det er starten på det som skal verta ein folkets frukthage, open og tilgjengeleg for alle.

Vil gleda turfolket

På toppen og litt lenger aust for frukthagen kunne «Dei bortkomne» få ein ny heim. Her ville dei vera synlege frå hovudstien langs Frøylandsvatnet, og stiar frå mange kantar fører inn til dette området. Og her er mykje trafikk, ikkje av bilar men av folk. Unge og gamle, barn og vaksne. Kunstverket kunne verta ein nytt og attraktivt turmål i nærmiljøet.

Og Veslemøy – eg ser henne for meg slik Fritz Røed har skildra henne: berrføtt, høgreist og vakker. «Ho er mager og myrk og mjå med brune og reine drag, og augo djupe og grå` og stilslegt, drøymande lag». Der står ho med andletet vendt mot vest og ønskjer velkomen til Bryne. Kva kunne passa betre?