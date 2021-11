Ta vold og trakassering i skolen på alvor!

DEBATT: Tenk deg at du jobber i en bedrift der mange trives, – bortsett fra dette med utagering og trakassering.

Bjørn Christian Borg er lærer i Sandnes-skolen.

Bjørn Christian Borg Lærer, Sandnes

I gjennomsnitt blir minst en arbeidstaker enten dyttet, slått, spyttet på eller verbalt trakassert hver dag. Det du lurer på er: er det min tur i dag?

Du tenker kanskje at dette kan jo ikke stemme? Dette ville man aldri godtatt på en arbeidsplass. – Men jo, dette stemmer.

Statistikken for avvik for våren 2021 på min arbeidsplass forteller at vår skolehverdag er slik. Dette er hverdagen til store og små.

Så, kjære politiker, hva om dette var din arbeidsplass? Ville du godtatt det? Vil du fortsatt påstå at skolebudsjettene må kuttes når dette er hverdagen?

Det mangler noe

I sandnesskolen fortjener alle elevene det beste, og alle elever er våre! De sårbare barna det har vært snakket mye om under pandemien, finnes på alle skoler, og de fortjener både raushet, forståelse og tid, – men det siste mangler i stort monn.

I tillegg kommer alle avvikene for elever som ikke får timene som er tilrådd fra faginstanser som PPT. Jeg tør påstå at det er mer enn et par timer her og der som forsvinner, og dette bør bekymre flere enn meg. Grunnene er selvsagt sammensatte, men det burde ikke være slik.

Våre skoleledere tryller frem forslag til en bemanningsplan hver eneste dag, men regnestykket går ikke opp. Det mangler noe (les: ansatte).

Lytt til erfaring!

Dette innlegget handler ikke om min skole eller meg, for sandnesskolen er og har vært en fantastisk arbeidsplass for meg i over 20 år. Innlegget handler om skoler som er underfinansiert, og barn som ikke får den opplæringen vi burde gi dem. Her, kjære politiker, her kan du bidra!

I de gamle fjellvettreglene het det: Lytt til erfarne fjellfolk!

Jeg vil formulere #skoleregel5: Lytt til erfarne skolefolk! Lytt til lærere, miljøveiledere, fagarbeidere, skoleledere og ansatte i stab som forteller om manglende ressurser!

De nevnte her har vært ute en vinternatt før.

La oss få de nødvendige ressursene til å hjelpe alle elevene – både de som behøver faglig hjelp, og de som behøver et fang og en kopp kakao.

