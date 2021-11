Hvem blir Årets bedrift i 2040?

KRONIKK: Foreløpig eksisterer Årets bedrift 2040 bare i hodet på en hvileløs og utålmodig ingeniør i et rekkehus på Tasta med garasje. I garasjen er det ikke plass til bilen, for der jobbes det med «prosjektet».

Stangeland Maskin, juvelen i Stangeland Gruppen, ble Næringsforeningens Årets bedrift i 2020. Her daglig leder Tommy Stangeland på kontoret i god tid før vanlig kontortid (etter først å ha gjort unna fjøsstellet hjemme på gården). Tommy Stangeland er sønnesønn av grunnleggeren Trygve Stangeland («TS-en») og sønn av Olav Stangeland, konsernsjefen i Stangeland Gruppen.

Debattinnlegg

Harald Minge Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Torsdag kveld skal det skje: For 35. gang kårer Næringsforeningen i Stavanger-regionen Årets bedrift. De fem nominerte er Easee, Aarbakke, Pizzabakeren, Navtor og Helen & Hard.

Foran nesten 300 feststemte gjester skal Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun dele ut statuetten. Mange av de 34 tidligere prisvinnerne vil være med oss i salen. Går du gjennom denne listen av flotte bedrifter, ser du mange fellestrekk. Samlet gir disse dessuten et godt bilde over denne regionens utrolige næringslivshistorie. Stort sett alle lever ikke bare i beste velgående i dag, men de utvikler seg og spiller en toneangivende rolle for å skape framtidens næringsliv. Mange setter seg i førersetet for grønn omstilling og massive satsinger på fornybar energi.

Juryen har hatt litt av en jobb med å redusere hundre foreslåtte kandidater til fem. Direkte smertefullt og nesten umulig blir det når fem helt klare vinnerkandidater skal bli til én.

Gammelt og nytt

Fra Dalane i sør til Ryfylke i nord er det fremmet bedrifter innenfor de fleste bransjer. Etablerte selskaper som har hatt en usedvanlig sterk utvikling, men også nye gründerbedrifter med en eventyrlig vekst i løpet av kort tid, ligger i bunken. Ingeniøren fra garasjen fra Tasta ligger der også, men er foreløpig ikke med i betraktningen. Felles for veldig mange av de nye selskapene vi nå leser om, eller skal lese om, er dessuten at det ligger olje- og gasskompetanse i bunn.

Mange av de 34 tidligere prisvinnerne herjer jevnlig i nyhetene for tiden. Harald Norvik mottok prisen på vegne av Statoil i 1997, og nesten ukentlig setter selskapet, nå Equionor, rekorder når det gjelder børsverdi. Denne parameteren sier riktignok ikke alt. De fleste husker «kampen» om den nordiske tronen i fjor, da det plutselig ble klart at det danske vindkraftselskapet Ørsted passerte Equinor i børsverdi. Nå er Equinor igjen veldig mye større – på børsen. Og sammenligner vi de to selskapene når det gjelder omsetning, skattebidrag, antall ansatte og sysselsatt kapital, blir det ikke lenger så morsomt for danskene. Det er Equinor som er Nordens framtidige energiselskap, og det lever i samspill med resten av regionens næringsliv.

Sånn kan vi holde på: Akva group (vinner i 2015), verdens største leverandør av utstyr og teknologi til havbruk, med hovedkontor på Kverneland, revolusjonerer havbruksnæringen, og det er tett mellom kontraktene når det gjelder landbaserte anlegg utlandet.

Rosenberg fikk prisen i 1991 og løfter seg nå mot ny teknologi innen havvind. Kverneland Group (2002) leverer landbruksutstyr tilpasset bærekraftsutfordringene for å bidra til å løse verdens matvarebehov.

I den andre enden av kjeden finner vi slakter A. Idsøe, Stavangers eldste bedrift, kåret i 2005, men etablert allerede i 1828.

Hitecvision (1990) som med sitt oppkjøpsfond satser beinhardt på transformasjonen og grønn vekst med stikkordene risikokapital, entreprenørskap og industrialisering. Laerdal Medical (1987), den første vinneren, i stadig utvikling, setter seg jevnlig nye mål for antall liv som skal reddes. Og selskapet skal bygge om hele sitt kvartal i Stavanger i det som blir et av regionens største byggeprosjekter.

Regionens samlede kompetanse, kultur og mindset mobiliseres i den grønne omstillingen.

Kraftfull omstilling

Alle de som påstår at Stavanger-regionen fortsatt står fast i den fossile middelalder, har nok sittet for lenge på hjemmekontor uten fibertilgang. Nå er det en kraft over omstillingen som savner sidestykke. Tesen om vårt ensidige næringsliv står for fall. Nye verdiskapere bygger et mangfold av nye bedrifter som satser internasjonalt og betrakter Verden som sitt hjemmemarked. De skal kutte utslipp og velte om på etablerte verdikjeder og forretningsmodeller med banebrytende teknologier.

Ser vi rundt oss, og ikke nødvendigvis på listen av de foreslåtte kandidatene, finner vi oppsiktsvekkende initiativer, for eksempel innen ladeteknologi, droner, batteriproduksjon eller framtidens matproduksjon. Oljeteknologer skal redusere utslippene med betongproduksjon med 70 prosent eller få planter til å vokse i Sahara, nesten uten behov for vann.

Hvorfor skjer dette nå? Jo, det er regionens samlede kompetanse, kultur og mindset som mobiliserer. Et næringsliv som svarer på oppgaven – nemlig differensiering, omstilling, klimautfordringer og teknologioverføring. De siste 50 årene har vi i tillegg blitt gode på å bygge opp selskaper raskt, det har vært risikokapital og et etablert økosystem for investeringer og gründere.

SR-Bank (2019) presenterte nylig sitt konjunkturbarometer. Vi kjenner nesten fysisk lufttrykket av de forventningene flertallet av regionens bedrifter nå beskriver. Det lyser riktignok noen røde lamper for overoppheting og kamp om arbeidskraften. Et betimelig spørsmål er om de nye selskapene klarer å hente den nye kompetansen som trengs lokalt. Vi har noen utfordringer som få andre regioner opplever, men ville vi byttet med noen?

Har gjort det før

Tilbake til spørsmålet innledningsvis: Hvem blir Årets bedrift i 2040? Mange suksesshistorier i denne regionen har startet i en garasje på Tasta eller i en driftsbygning på Jæren. Ikke sjelden har denne type oppfinnelser skapt milliardverdier for oljeindustrien, men nå finnes det et bredere univers av muligheter og samfunnsutfordringer som skal løses. Da gir det en god selvtillit å vite at vi har gjort det før.

I november 2040 hever hun eller han Årets bedrift-statuetten over hodet, som så mange har gjort før, og vil få god omtale i Stavanger Aftenblad (Årets bedrift ved 100-årsjubileet i 1993).