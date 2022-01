Ap må tåle kritikk om skjenkestopp

DEBATT: Arbeiderpartiets Sverre Uhlving har den 9. januar et leserinnlegg der han forsvarer Ap og regjeringen mot kritikk for skjenkestopp og tiltak i pandemien. Det må han jo selvfølgelig ha lov til.

«Hjelpetiltak som kanskje var gode når man trodde dette var en krise som skulle vare noen måneder, strekker ikke lenger til når alle reserver er vekke etter to år med unntakstilstand», skriver John Peter Hernes.

Men det er sterkt uheldig nå han i forsvaret for regjeringen, anklager hele serveringsbransjen for å «ikke vise seg tilliten verdig» og drive med juks. Og det er uheldig at han kaller Torill Renaa som lokal stor arbeidsgiver kalles «respektløs», når hun kritiserer regjeringen for å være uforutsigbar og ikke skjønne situasjonen til verken ansatte eller arbeidsgivere i serveringsbransjen.

Lønnsstøtte hjelper litt, men dekker ikke husleie, strøm, renter og avdrag, og alle de andre utgiftene som følger med å drive en egen bedrift.

Man justerer regelverket

Om noen puber og barer «begynte å servere pølser, for å omgå spiseplikten», så er ikke det et godt argument for å stenge ned en hel bransje. Vi stopper ikke all biltrafikk fordi om noen bilførere kjører for fort. Hvis et regelverk ikke virker, så justerer man regelverket. Hvis noen aktører gjør noe feil, så straffer man dem, ikke hele bransjer.

Det er heller ikke bare kommentator Hilde Øvrebekk i Aftenbladet og gründer Torill Renaa som stiller spørsmål ved hvordan den nye regjeringen Støre bruker de faglige rådene. Mange av dem som i mediene har fulgt både denne og forrige regjerings arbeid med smittevernarbeid, påpeker at Støre-regjeringen har valgt en strategi der fagfolkene i større grad skyves i bakgrunnen og statsminister og statsråd tar mer plass. Hva som er faglige råd, og hva som er politiske vurderinger, blir mer uklart. Denne kritikken kommer også fra mediene på venstresiden, for eksempel skriver Ap-avisen Dagsavisen på lederplass følgende: «Helseminister Ingvild Kjerkol er helt fryktelig på defensiven. Hun framstår som kategorisk og arrogant i sitt forsvar av regjeringens linje, særlig i spørsmålet om skjenkestopp.»

At regjeringen kommer med uklare signaler ved at finansministeren går ut med helt andre signaler enn helseministeren, gjør det heller ikke lettere for serveringsbransjen å vite hva man skal forholde seg til.

Det virker også som Uhlving og Arbeiderpartiet i regjering preges av at man rett og slett ikke skjønner situasjonen Torill Renaa med ansvaret for godt 100 ansatte, og tusenvis av andre private småbedrifter i serveringsbransjen, står i etter to år med pandemi. Både de ansatte og de næringsdrivende er i en helt annen situasjon enn ansatte i kommune eller stat.

Kritikk må være lov

Hjelpetiltak som kanskje var gode når man trodde dette var en krise som skulle vare noen måneder, strekker ikke lenger til når alle reserver er vekke etter to år med unntakstilstand. Lønnsstøtte hjelper litt, men dekker ikke husleie, strøm, renter og avdrag, og alle de andre utgiftene som følger med å drive en egen bedrift. Da må man få lov til å komme med kritikk uten at Uhlving på vegne av Ap skal svare med angrep på dem som slåss for å redde arbeidsplasser vi sårt trenger.