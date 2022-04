Uniformert politi i Pride-paraden er et viktig signal

DEBATT: Den beste måten å invitere til en åpen diskusjon, er sjelden å ekskludere de det gjelder. Skal vi følge FRIs logikk bør heller ikke politikere få gå i Pride-paraden, for det var politikere som i sin tid vedtok forbudet mot homofili.

Historien viser at politiet har behandlet skeive dårlig, men situasjonen er en helt annen i 2022. Nå står skeive og politiet sammen i kampen mot hatkriminalitet og diskriminering.

Tina Bru (H) Nestleder og stortingsrepresentant fra Rogaland

«Vi må se fremover, og ikke belaste dagens politi med deres forfedres handlinger». Ordene eier den viktigste forkjemperen for homofile og lesbiskes rettigheter, Kim Friele. Sjelden har de ordene vært så viktige som i år.

Logikken skurrer

I år har FRI Rogaland bestemt at uniformert politi ikke er velkommen i Pride-paraden. De må gjerne delta, men i sivilt antrekk. Til Stavanger Aftenblad sier lederen av FRI, Karoline Skarstein: «Vi har lyst til å få til en debatt med politiet der vi får luftet tematikken hatkriminalitet mot skeive og hvordan det er å møte politiet som skeiv».

I år er det 50 år siden mannlig homofili ble avkriminalisert. Den gamle bestemmelsen i straffeloven førte til at 119 menn ble dømt for å ligge med en annen mann. Det er helt forferdelig å tenke på. Men lovteksten ble utarbeidet og vedtatt av politikere, ikke politiet. Og historien har dessverre forferdelige eksempler på at skeive har blitt dårlig behandlet av politiet.

Heldigvis er situasjonen noe annet i 2022. Regnbueflagg heises utenfor politihus landet over, og de har offentlig bedt om unnskyldning. Skal vi følge FRIs logikk her så burde heller ikke politikere få gå i paraden under partilogoen sin, selv om både loven er endret og regjeringen har gitt en offisiell beklagelse til skeive. Det er vi heller ikke tjent med.

Pride-feiringer landet over er viktige markeringer for kjærlighet, mangfold og toleranse. Men i år skal altså ikke politiet og skeive stå skulder ved skulder i Stavanger.

Politiet støtter de skeive

Siden avkriminaliseringen i 1972 har det kommer flere viktige gjennomslag. Vi har fått på plass vern mot hatkriminalitet i lovverket og sikret likekjønnet ekteskap. For de aller fleste av oss er det en selvfølge at alle skal få lov til å elske den de vil uten å være redde for å bli straffet eller utsatt for hat. Toleranse og mangfold gjør samfunnet vårt et finere sted for oss alle å være. Men til tross for at lovverket er bedre, finnes det fortsatt holdninger i samfunnet som gjør det vanskelig for en del mennesker å være seg selv.

For å bekjempe de holdningene så må alle gode krefter få lov til å ta del i markeringen, og uniformert politi i paraden er kanskje et spesielt viktig signal. En ting er for skeive ansatte i politiet. Men minst like viktig er symboleffekten for resten av samfunnet. I Norge står politiet og skeive sammen i kampen mot hatkriminalitet og diskriminering, og jobber sammen for toleranse, mangfold, respekt og kjærlighet. Jeg håper FRI Rogaland går tilbake på vedtaket sitt, og ønsker uniformerte samarbeidspartnere velkommen i årets parade.

