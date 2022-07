Rydd omgående opp på Stortinget!

DEBATT: Stortinget bør på alvor se på valg­ordningen og vurdere mulig­heter for å skrive ut nyvalg.

Stortingets presidentskap har en jobb å gjøre, skriver Sandnes’ varaordfører og vararepresentant til Stortinget Pål Morten Borgli (Frp). Fra venstre: Femte visepresident Ingrid Fiskaa (SV), tredje visepresident Morten Wold (Frp), første visepresident Svein Harberg (H), president Masud Gharahkhani (Ap), andre visepresident Nils T. Bjørke (Sp) og fjerde visepresident Kari Henriksen (A).

Debattinnlegg

Pål Morten Borgli Vararepresentant til Stortinget (Frp)

Det kan være krevende å være folkevalgt og ha jobben hengende over deg hele døgnet. Jeg kan skrive under på at stortingsrepresentanter flest jobber mye. Og jeg kjenner mange prakteksemplarer i de aller fleste partier. Men som vararepresentant til landets øverste organ kjenner jeg i disse dager på skuffelse og sinne.

Det er nesten litt uvirkelig å sitte på avstand fra hovedstaden å lese om saker om reiseregninger, særordninger og pendlerboliger. Jeg vil ikke forsvare det ene partiet eller det andre, for dette gjelder tilliten til alle landets folkevalgte, og folk flest er rett og slett forbanna.

Får god opplæring

Både ansatte i Stortingets administrasjon og folkevalgte sendes ut i mediene for å forsvare og beklage, og det trekkes frem til stadighet at det var lenge siden, at det har vært uklarheter rundt regelverk og at de visste ikke hvordan det fungerte. Dette vet de utmerket godt hvordan fungerer, og dette er bortforklaringer som folk flest ikke skal godta. Nå må Stortingets presidentskap rydde opp i dette, og de skyldige må få fritak fra sine verv.

Jeg har selv vært på Stortinget, og regelverket rundt bolig, reiseregninger, pensjon, godtgjørelser og etterlønn får man god opplæring i når man blir valgt. Dette regelverket er klokkerklart og ikke til å misforstå. Og dersom en representant ikke klarer å følge en skattelovgivning eller et regelverk vedkommende selv har vedtatt, er det bare å finne på noe annet å gjøre. Andre kan ikke svare skatteetaten med «oi sann, dette visste jeg rett og slett ikke».

Valgordningen

Det kommer frem i Aftenposten 13. juli at 28 stortingsrepresentanter fikk varsel fra skattemyndighetene om at de kan få krav fra skattemyndighetene. Det er en meget høy andel av en så liten forsamling, men dette er jo kjent fra før.

I samme artikkel kommer det frem at de det gjelder får tilbud om gratis psykolog av arbeidsgiveren, som er oss skattebetalere. Hvor mange av dere der hjemme i de tusen hjem får tilbud om gratis psykolog nærmest på dagen bare ved et varselbrev fra skatteetaten?

Stortinget har i tillegg brukt 4,5 millioner på advokatutgifter i forbindelse med pendlerboligsaken. Dette har nå blitt en så stor belastning og tillitskrise at de som sitter på disse skattesakene, bør få avskjed. Stortinget bør på alvor se på valgordningen og vurdere muligheter for å skrive ut nyvalg.

Mange skjebner

Mine tanker går til helt vanlige folk og bedrifters møte med det offentlige. Det digitaliserte Norge gjør det vanskelig for mange, og det er nesten umulig å komme gjennom til et kontor med spørsmål til skatteetaten eller andre myndigheter. Det er mennesker der ute som får livene sine ødelagt av nådeløse myndighetsorganer, og beskjeden er tydelig om at dette måtte du visst, og dette burde du lest og dette måtte du tenkt på.

Jeg kjenner mange slike skjebner dessverre, og Stortinget kunne startet med å be alle disse om unnskyldning. På vegne av et digitalisert byråkrati burde vi ha sagt at vi burde ha behandlet deg bedre.

Nå unner jeg alle våre folkevalgte på Stortinget og regjering både lønn og de små frynsegoder de måtte ha, men dette snusket bør hver og en representant bidra til å ordne opp i. Med det mener jeg: Det ikke holder med en beklagelse, søk fritak og gjør opp med renter og straffegebyr, som folk flest må!