Hvorfor er ikke tenner en del av kroppen?

DEBATT: Når en rotfylling til 8000 kr er mye penger for oss, hva da med lavtlønnede, uføretrygdede, arbeidsledige, aleneforeldre etc.?

«Dagens tannlegeordning synes jeg ikke er til det beste for alle lag av befolkningen. Den fungerer nok bra for de rike, men det er mange av oss som ikke er det», skriver Lena Jentoft Ladstein.

Lena Jentoft Ladstein Sykepleier ved Finnøy pleie- og omsorgssenter

Det forundrer meg. Jeg var nylig på den årlige kontrollen hos tannlegen. Med klamme hender og overfladisk pust entret jeg skjelvende tannlegekontoret. Nå skulle tenner sjekkes med røntgenbilder, lupe og lys.

Etter tips fra tannlegen, så masserte jeg hardt området mellom tommel og pekefinger for å roe nervene. Jeg fokuserte hardt på alle gode, lyse tanker om tidligere forelskelser og varme badestrender for å holde angsten unna. Heldigvis slapp jeg unna tannlegeboret for denne gang. Det som går gjennom marg og bein, slik at det går frysninger gjennom hele kroppen.

Regning på 1600 kr

Etter røntgenbilder, undersøkelse og fjerning av tannstein på en knappe halvtime, så får jeg regningen på 1600 kr. Med et stivt smil betaler jeg høflig. Samtidig har jeg beskjeden fra tannlegen i bakhodet, jeg bør få en ny rotfylling til 8000 kr. Jeg spurte tannlegen om jeg kunne få behandlingen dekket. «Nei», svarte tannlegen og så på meg med unnskyldende øyne.

For en del år tilbake, droppet jeg å gå til tannlegen i noen år fordi jeg hadde andre viktige ting å bruke penger på. Etter hvert begynte smertene å komme, og det bredte seg fra tennene og til ansiktet. Tegn på at nervene i tennene begynte å bli påvirket. Jeg klarte meg til slutt ikke uten smertestillende, og jeg var pent nødt til å bestille time hos tannlegen.

Denne uheldige mannen så ikke sin arme råd annet enn å kjøpe superlim for å lime tannen på plass igjen.

Innhogg i økonomien

Det førte til rotfylling og en prislapp på 6000 kr. Med et avstivet smil, dro jeg bankkortet. Selv om både mannen min og jeg har høyere utdanning, og vi begge har 100 prosent fast jobb, så blir en ny rotfylling til 8000 kr et godt innhogg i økonomien vår. Vi har fire barn, og jeg tror vi er mange som kan skrive under på at barn er en stor utgiftspost. Da kommer barna i første rekke og tenner i andre, tredje, fjerde eller tiende rekke. Vi har også vært så heldige å få barn med tenner på tørk, og som derfor har hatt behov for kjeveortopedisk behandling. Det er også en utgiftspost, men heldigvis har vi fått dekket deler av behandlingen. Men det har gått noen tusenlapper der også.

Hva med lavtlønnede?

Når 8000 kr er mye penger for oss, hva da med lavtlønnede, uføretrygdede, arbeidsledige, aleneforeldre etc.? For en del år tilbake jobbet mannen min i en jernvarehandel i Oslo. En dag han var på jobb, observerte han at en av byens løse fugler kom inn og spurte etter superlim mens han hadde den løse tanna i hånda. Superlim er beregnet til bruk på metall, stein, porselen, gummi, hard plastikk, tre og lær. Superlimet er lokalirriterende og man må passe på at det ikke kommer i kontakt med hud og øyne. Derfor er superlim et dårlig egnet hjelpemiddel i tannbehandling. Men denne uheldige mannen så ikke sin arme råd annet enn å kjøpe superlim for å lime tannen på plass igjen.

Går vi til legen, er egenandelstaket på 2460 kr i 2021. Betaler vi mer enn dette, får vi tilbakebetalt utgiftene. Går vi til tannlegen, må vi som regel betale for all behandling selv. Det er bare ved spesielle tilfeller, slik som ved sykdommer og misdannelser i munn og kjeve, og ved behandling av tannkjøttsykdommer man kan gi opptjening til frikort.

Ønsker ny tannhelsereform

Er det slik vi vil ha det? Med dette så ønsker jeg hjertelig velkommen en ny tannhelsereform. Dagens tannlegeordning synes jeg ikke er til det beste for alle lag av befolkningen. Den fungerer nok bra for de rike, men det er mange av oss som ikke er det. Det er på høy tid at tenner blir medregnet som en del av kroppen.