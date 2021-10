Skal ikke barnet mitt få være med på juleshow?

DEBATT: Alle barn har et ønske om å få det til, mestre, en selvboost, bety noe og ikke minst å bli sett.

Anonym kvinne (Aftenbladet kjenner vedkommendes identitet)

Hva gjør man da når barn ikke opplever inkludering? Som for eksempel i barneidretten eller andre plasser. Vår historie begynner i barneidretten.

Vi som er så heldige å få være barns omsorgspersoner, skal også være hjelpere. Det gjelder foreldre, øvrig familie, barnehageansatte, skoleansatte, trenere og andre omsorgspersoner. Dersom barn opplever en overvekt av negative erfaringer, forsvinner lysten til å se det positive.

Vi ønsker ikke at hun skal proppes med medisiner når hun ikke trenger det.

Utfordringer

Hva gjør du når barnet ditt får høre: «Du kan ikke bli med på juleshowet fordi du ikke kan slå hjul», eller «vi håper du prioriterer å komme på trening hvis du sier ja til å bli med». For noen barn er ikke trening alltid en prioritering. Andre vet ikke om barnet har en utfordring som kan gjøre ting vanskelig, eller foreldre som jobber mye eller har sine utfordringer. Da er det veldig dumt å få hjem en lapp med barnets navn med beskjed om at barnet må komme på trening, hvis ikke får du ikke bli med. Tenk hvis det fantes barn som slet med sosial angst der, som endelig klarte å komme seg på trening, mestret dagen sin, – og så får de med seg hjem en slik lapp.

Eller som hos oss. Mitt barn har ADHD og har ikke medisinstøtte på ettermiddagen. Noen dager er det nok bare å være barn og gå på skole. Skal ikke barnet mitt da få være med på juleshow? For mitt barn er det helt essensielt å få bruke kroppen, hun trenger treningen sin og ikke minst den sosiale kontakten. Vi ønsker ikke at hun skal proppes med medisiner når hun ikke trenger det.

Barn skal jo inkluderes og ses for dem de er. Idretten skal legges opp til at barnets styrker og kvaliteter skal få skinne.

Psykisk helse hos barn er ekstremt viktig og må snakkes om. Et barn som ikke opplever mestring eller blir sett, har et dårligere utgangspunkt senere i livet. Selvmordsstatistikken er grufull. Den sier at fra man er 10 år er handlingen gjort med viten og vilje om at livet ikke er mer. Vi må se mer på dette og gjøre mer.

Stor betydning

Så kjære omsorgsperson, du har en stor betydning i barns hverdagsliv. For noen er du også «den ene, den viktigste». Dine handlinger og væremåte kan være med på å endre den grufulle statistikken. Du kan være med på å revolusjonere barns psykiske helse. Det er stort og vanvittig ansvarsområde, men det sa du også ja til når du meldte deg på omsorgspersonløpet.

Så tenk litt neste gang du sender hjem en lapp, på hvem du sender denne lappen hjem til!