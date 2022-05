Å fjerne kristne helligdager, vil forstyrre vår felles samfunnsrytme

DEBATT: Nylig feiret vi Kristi himmelfartsdag. Samme dag gikk Unge Venstre ut i mediene og foreslo å avvikle helligdagene. Jeg blir oppgitt over at de prøver å støvsuge bort alt som har med vår kristne kulturarv å gjøre.

Unge Venstres forslag vil bety at noen vil være nødt til å jobbe på de opprinnelige helligdagene. Det vil legge ekstra trykk på butikkansatte som ville ha fri på sine helligdager.

Hadle Rasmus Bjuland Leder i KrFU

Samfunnet vårt er i forandring. Vi har en pågående okkupasjonskrig i Europa, en mer polarisert samfunnsdebatt her i Norge og en digital utvikling som skiller oss mer enn samler oss. Et samfunn i endring kan være bra – men da er det som binder oss sammen enda viktigere å holde fast i. Helligdagene og kulturarven er en viktig del av det.

Helligdagene er en viktig påminner om hvilke verdier som er grunnlaget for det samfunnet vi har i dag. Flere har kanskje ikke et forhold til alle helligdagene – men alle har et forhold til kulturarven og tradisjonene våre. Det er en grunnplanke i samfunnet – som står støtt i flere hundre år og som ligger fast når samfunnet er i endring. Det er en viktig verdi i seg selv.

Unge Venstre argumenter for at folk må få bestemme over fridager selv. Det blir helt feil. For der noen kan få mer frihet, vil det gå på bekostning av andre. Det vil bety at butikker og arbeid som i dag er stengt på røde dager, vil bli nødt til å holde åpent. Det vil bety at noen vil være nødt til å jobbe på de opprinnelige helligdagene. Det vil legge ekstra trykk på butikkansatte som ville ha fri på sine helligdager. Ved å fjerne felles fridager, ødelegger vi den felles samfunnsrytmen som er viktig for fellesskapet.

Det blir argumentert med at det er feil å sette kristendommen i en særstilling – med egne helligdager. Det er et faktum at den kristne kulturarven er grunnlaget for det samfunnet vi har i dag. Det blir ikke mer mangfold av å fjerne alt som er felles. Det blir mer mangfold av at vi respekterer hverandre, hverandres ulike standpunkter og livssyn.

Jeg vil at vi fortsatt skal feire Kristi himmelfartsdag, pinse, påske og jul – det er verdier og tradisjoner som skal styrkes – og ikke svekkes. Vi må ta vare på de verdiene og tradisjonene som forener oss.

