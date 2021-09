Nå trenger vi samling om effektive klimatiltak

DEBATT: Nå trenger vi effektive klimatiltak som samler folket og næringer til klimahandling. Vi trenger klimahandling her og nå!

Erlend Kristensen.

Debattinnlegg

Erlend Kristensen 5.-kandidat, MDG Rogaland

Publisert:

Til nå har det vært snakk om alle som ikke vil samarbeide. SP vil ikke i regjering med SV og MDG. Ap vil ikke i regjering med MDG og Rødt. MDG vil ikke, eller helst ikke, i regjering med Sp.

Med dette utgangspunktet kan vi ende opp med en mindretallsregjering, som ikke blir grønnere, men like grå som før. Dette er absolutt ingen tjent med!

Dette har nok stor sammenheng med ultimatumet MDG har hatt i forhold til kravet om oljeletestans, som også fremmes av IEA og FN. Oljeletestans burde være et åpenbart krav, gitt at vi skal halvere utslippene innen 2030. Det er bare ni år til. Det enkleste vi kan kutte er nettopp olje, siden nå alle bilfabrikker satser på elbiler. Oljeetterspørselen vil falle i takt med økende andel elbiler, elsykler og annen mikromobilitet. Likeså vil stadig flere næringsdrivende velge videomøter fremfor å fly, da en sparer både tid og penger og ikke minst utslipp. Og utslipp vil bli noe som stadig må koste mer, skal vi nå det hårete og viktige målet om 55 prosent kutt.

Strupe etterspørselen på olje

Og her kommer vi til kjernen. Det er mye viktigere å strupe etterspørselen etter olje, enn å stanse letingen etter ny olje. For reduseres etterspørselen, vil dette nettopp lede til at det blir mindre økonomisk interessant å lete etter mer olje. Dermed stopper også letingen etter ny olje.

Det er altså enda viktigere at vi innfører effektive og høye nok karbonpriser. Problemet til nå er at politikerne ikke har klart å innføre miljøavgifter som virker. Dette da flate tradisjonelle avgifter vil ramme distriktene og de med minst mest. Alle slike forsøk har strandet, ved at vi får opprør som gule vester og NOK er NOK-kampanjer, effektivt iverksatt gjennom sosiale medier. Dermed har politikerne ingen sjanse til å innføre miljøavgifter som virker. Enten stoppes det av manglende politiske flertall eller vi får opprør.

Vi kan altså ikke innføre miljøavgifter, som verden nå sårt trenger, uten at disse både er distriktsvennlige og sosialt rettferdige.

Det gledelige er at vi har distriktsvennlige og sosialt rettferdige miljøavgifter. Men det krever at politikerne vekter klima mer enn ønsket om mest mulig avgiftsinntekter fra folk flest, til alle sine gode valgkampløfter. Husk at tradisjonelle miljøavgifter er umulige å innføre, jfr. manglende politisk flertall og opprør. Derfor må valgkampløftene uansett finansieres på annet vis.

Ordningen vi snakker om heter Klimabelønningen KAF (Karbonavgift til fordeling), og med denne ordningen betales alle økte miljøavgifter tilbake til folket og distriktene en gang i måneden. Alle får det samme tilbakebetalt. Vi betaler dog noe mer tilbake til de i distriktene. Det er de rike som forurenser mest, som betaler mest. Dermed vil 70 prosent og distriktene få mer tilbakebetalt enn de får i økte utgifter. Da har vi distriktsvennlige og sosiale miljøavgifter som kan være så høye at de faktisk virker. Og det grønne skiftet blir sparket i gang. Vi kan få politisk flertall og ikke minst, folket vil neppe starte opprør mot en ordning de tjener på.

Redning for ny rød-grønn regjering

Dermed vil ikke bare klimabelønningen vært et sårt tiltrengt klimatiltak, men også en redning for en ny rød-grønn regjering. For har dere hørt noen i Ap eller Sp som er imot distriktsvennlige og sosialt rettferdige miljøavgifter?

FN roper kode rød for menneskeheten. Det krever samarbeid, ikke VM i hvem vi ikke kan samarbeide med.