Jeg er kry og stolt over å ha min bakgrunn fra Spilderhauggata. Hvorfor? Fordi jeg vokste opp i en familie hvor de var villige til å risikere livet for Norges frihet under krigen. Min familie ble hardt rammet. En onkel av meg ble skutt i Trandumskogen, og en annen onkel kom hjem med ødelagt helse fra fangenskap i Tyskland.

Fire medlemmer i familien

Min far var som ung gutt ombord i en båt som ble minesprengt. I tillegg døde min morfar av senskadene han pådro seg i tysk fangenskap. Fire i familien var medlemmer av kommunistpartiet, det partiet som ofret mest i kampen mot nazi-okkupantene under krigen.

I boka «En fortiet historie» brettes alt ut – også om min familie. Historikeren Jan Magne Arntsen har skrevet en glimrende bok, som forteller en over 70 år gammel historie som er neglisjert og holdt bevisst tilbake. Boka har bevisstgjort meg og min familie, og mine barn og barnebarn kan nå bringe videre en stolt historie.

Hedersliste

Derfor er jeg indignert og overgitt over Jan Gjerdes leserbrev hvor han mener at et vedlegg til boka ikke burde vært publisert. I vedlegget står det oppført hvem som var medlemmer av kommunistpartiet. Jeg vil ha meg frabedt at du, Jan Gjerde, på vegne av meg sier at det kan være belastende for meg fordi min familie og de 18 beboerne i Spilderhauggata er navngitt som kommunister. Det er en hedersliste, ikke en liste å skjemmes over.

Fortielsen om kommunistenes krigsinnsats måtte brytes etter tre generasjoner. Jan Gjerde prøver å gi et bidrag til at fortielsen skal fortsette. Jeg mener det stikk motsatte: Aldri mer fortielse!