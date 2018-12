Underleg ordning, ukjend alle andre stader. Dei som ikkje kjører bil, må ta hurtigbåt til og frå arbeid og skule. Dyrt, men tunnelkjøring er dyrare. Den som tener på dette er trafikk-entreprenøren Kolombus, som driv dei offentleg finansierte hurtigbåtrutene på oppdrag av Rogaland fylkeskommune. Med null konkurranse er fortenesta god av rutemonopolet langs etter veg og tunnel. Nå blir det slutt. Staten skjer tilskotet kraftig ned.

Ikkje eit ord Finnfast

Fylket sitt samferdselsstyre har då til oppgåve å laga nye ruter og henta inn tilbod frå interesserte operatørar. Det har samferdselsstyret ennå ikkje gjort. Planar har dei alt for bussruter gjennom ein Ryfast-tunnel som skal vera ferdig om eit år; om Finnfast ikkje eit ord. Går fylkeskommunen ut frå at det heller ikkje skal vera buss når Finnøy om kort tid er bydel i Stavanger?

I dette tomromet har entreprenøren Kolumbus laga ruter, og tek det for avgjort at Kolumbus skal ha den nye kontrakten. Kolumbus vel å skjera kraftig eller legga ned ruter for dei som må over sjø; held i staden oppe hurtigbåt langs tunnelen. Sauda og Suldal har gjort felles framstøyt for å få betre hurtigbåtsamband. Svaret dei får er kontant og brutalt. Ikkje båt lenger til Sauda, kanskje ikkje til Sand heller. Andre stader får båt berre til, ikkje frå Stavanger. Alle andre enn Kolumbus kan sjå at dette går ikkje.

Innlysande løysning

Fylkespolitikarane og samferdselsstyret må ta ansvaret dei har. Løysinga skulle vera innlysande. Alle hurtigbåtruter går til og frå Judaberg, med buss til og frå Stavanger. Med det får alle like godt eller betre samband enn før. Til og frå arbeid og skule vil direkte bybussruter føra heilt fram til Forus, Ullandhaug, Sandnes eller Stavanger sentrum. Det er tilbodet alle har i Stavanger og på bylandet og som Rennesøy har hatt i mange år. Greitt for alle, enklare og raskare for dei fleste. Ingen er framme på jobb eller skule på Fiskepiren.

Omlegginga kunne vore gjort for lenge sidan. Nå må det gjerast. Kva har leiar av fylkessamferdselsstyret, Arne Bergsvåg å seia til dette?