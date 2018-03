På tide å skrote nullvekstmålet?

De nye bomringene på Nord Jæren engasjerer. Det er ikke vanskelig å forstå når bommene skal samle inn 1,6 milliarder kr i året og innbyggerne rammes veldig ulikt og husholdninger kan få bomutgifter på opp til 40.000 kr i året.

Til sammenligning vil drivstoffkostnadene for en gjennomsnittlig fossilbil ligge på mellom 10.000–15.000 kr og for elbil 2000–4000kr pr. år. Normalt er det adskillig mindre beløp enn dette det er snakk om når noen av partiene hevder velferdsstaten raseres, eller når andre med motsatt overbevisning påstår at folket blir druknet i skatter. Bomringene er forøvrig vedtatt med støtte fra de fleste partiene.

Trumfer alle andre hensyn

Flertallet av våre politikerne mener likevel at bomringene er så nødvendig at alle andre hensyn kan ignoreres. Dette gjøres for å:

Klare nullvekstmålet for biltrafikk.

Finansiere nødvendige samferdselsprosjekter i regionen.

Utvikle regionen som byområde.

Få «belønningsmidler» fra staten.

Nullvekstmålet for biltrafikk fremstår absolutt og trumfer alle andre hensyn. Men hva om dette ikke er forenelig med hovedmålet? Ifølge Nasjonal Transportplan 2018 er det overordnede målet for transportpolitikken å utvikle «et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Når prognosene viser 17 prosent befolkningsvekst i regionen fram til 2030, er det ikke sikkert at nullvekstmålet for personbiltrafikk bidrar til dette. TØI-rapporten «Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk» viser at vår region skiller seg ut i forhold til andre norske byområder ved at den har en uvanlig jevn fordeling av arbeidsplassene utover i kommunen. I tillegg har vi mye større andel småhus. Da blir det krevende å bruke løsninger som passer kompakte storbyer.

Påvirker handelsmønstre, sentrum vil tape

Fem bomøyer og en mur mot Randaberg vil ramme tilfeldig og innskrenke mobiliteten for mange av innbyggerne i regionen, både i arbeid og fritid. En som jobber på sykehuset og bor på Randaberg, må betale bompenger begge veier, mens en som bor på Madla og jobber i Hillevåg, slipper. Kjører du elbil, er du helt fritatt. En del kan tilpasse arbeidstiden og unngå rushtidsavgift, mens andre må begynne til fast tid.

En kan hevde at innbyggerne har et valg; de kan reise kollektivt, sykle eller gå. Realiteten er at mange ikke har dette valget på grunn av regionens struktur. En kan ikke forlange at noen skal ha reisetider som i London. Det er enklere å kutte i handlereiser. Da kan Stavanger og Sandnes sentrum, som blir liggende i bomøyer og har parkeringsavgift, lett bli tapere selv om de er knutepunkt for kollektivtrafikk. Forus har over 40.000 arbeidsplasser, og mange vil kunne handle her i forbindelse med jobb. Madla og Hillevåg er utenfor bomringene, og i sør gjør M44 på Bryne, Jærhagen på Klepp og Norwegian Outlet på Ålgård seg klar til økt omsetning.

Og netthandel er bare et tastetrykk unna.

Øvrig næringsliv vil også tilpasse seg. Kanskje flytter både handel og arbeidsplasser sørover, og vi får en enda mer spredt region?

Vil det virke etter hensikten?

Det er lite trolig at de nye bomringene alene er tilstrekkelig for å nå målet om nullvekst. Tidligere konseptvalgvurdering for Nord-Jæren (KVU) underbygger dette i og med at den estimerer at bilandelen fortsatt vil være 68 prosent. Valgt løsning vil derfor oppfattes mer som skattlegging enn at transportbehovene blir løst. Kostnadene for næringslivet vil også bli betydelige dersom bomringene ikke fører til en trafikknedgang som gjør at denne transporten kommer raskere frem. Nullvekstmålet fremstår derfor endimensjonalt og er neppe i regionens interesse.

I «Byutredning Nord-Jæren», som nå er ute til høring, har transportetatene fått i oppdrag å belyse virkemidler og kostnader som må til for å oppnå nullvekstmålet. Eksempler er:

132 kr i bomavgift for personbiler i rushtiden.

20 prosent takstreduksjon på kollektivreiser.

Ingen gratisparkering for ansatte på f.eks. Forus.

350 kr pr. dag i P-avgift på fremtidig nytt sykehus.

Hvordan kan så en helhetlig løsning utformes der regionen får et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem for befolkningen? Slik regionen har blitt utformet de siste 40 år, er bilen ofte både det rimeligste og mest miljøvennlige alternativet. Tiltak som lysregulering med rundkjøring i Hillevåg med betydelig redusert trafikk-kapasitet, eller et Tjensvollkryss med redusert fremkommelighet, er derfor meningsløs og kun til irritasjon i regionens befolkning. Det som er gjort og skal gjøres for å legge til rette for gange og sykkel på korte reiser, er viktig. Kollektivtrafikk må fokusere på hovedtrafikkårene, og ikke der trafikkgrunnlaget er for lite.

På sikt kan en høyhusby langs dobbeltsporet være med på å redusere behovet for bil. Med regionens spredte arbeidsplasser og bebyggelse vil også ny teknologi som selvkjørende kjøretøy dekke en større andel av vårt transportbehov om noen år.

Hva er viktigst?

Men alt kan likevel ikke løses av politikerne; vi kan alle la bilen stå til fordel for gange, sykkel og kollektivtrafikk når dette er hensiktsmessig. Slik kan vi fortsette å bo i et attraktivt byområde som kan konkurrere om arbeidskraft og beboere med andre byer både i Norge og i andre land.

Har vi politikere som ivaretar transportbehovene til alle i regionen og fokuserer på det overordnede målet, eller er hovedfokuset å få belønningsmidler gjennom å oppfylle et lite helhetlig nullvekstmål som verken er i innbyggernes eller klimaets interesse?