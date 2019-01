Da Arne Brimi reiste til Bocuse d’Or-konkurransen i Lyon med kreps og laks i kofferten i 1987, gikk startskuddet for et norsk mateventyr. Fjorten ganger har Norge deltatt i verdens mest prestisjetunge kokkekonkurranse og vi har tatt 10 medaljer. Hele fem av disse gull. Vi topper i dag medaljestatistikken sammen med den gastronomiske tungvekteren Frankrike.

Nå er det tid for konkurransen igjen. Finalen i årets Bocuse d’Or går 29.–30. januar. Dersom Norges Christan André Pettersen tar medalje, og Frankrike havner utenfor pallen, er vi mestvinnende nasjon i Bocuse d’Or etter 32 år med konkurranser.

Det blir i så fall en festkveld. Jubelen vil stå i taket og champagnekorkene sprette. En prestasjon for de kulinariske krønikere.

Fakta: Bocuse d’Or Verdens vanskeligste og mest prestisjetunge kokkekonkurranse. Oppkalt etter den nå avdøde franske kjøkkensjefen Paul Bocuse. Verdensfinalen holdes i Lyon annet hvert år og har blitt arrangert siden 1987. Årets finale arrangeres 29. og 30. januar. Den europeiske finalen holdes også annet hvert år, men i ulike byer hver gang. I 2020 skal Europa-finalen arrangeres i Tallinn. Arne Brimi var den første nordmannen som var med i Bocuse d’Or-finalen, det var i 1987. Den første nordmannen som tok gull var Bent Stiansen i 1993. Siden har Terje Ness, Charles Tjessem, Geir Skeie og Ørjan Johannessen tatt gull i Lyon, mens stavangermannen Christopher William Davidsen kom på andreplass i fjor. Sven Erik Renaa vant prisen for beste fiskerett i 2007.

God mat = god politikk

«Man kan ikke drive god politikk med et dårlig kjøkken», skal den franske biskopen og utenriksministeren Charles-Maurice de Talleyrand (1754–1838) visstnok ha sagt.

Vel, Norge har gode kjøkken. Det har vi bevist gang på gang i tre tiår. Nå må vi bruke det til å skape god matpolitikk – som igjen kan bidra til økt turisme, økt eksport, nye næringer og fremragende opplevelser.

Og Norges ferske landbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF), kommer til dekket bord. Det er allerede etablert en politisk ramme for næringsutvikling med utgangspunkt i norsk mat. Bollestads forgjengere har vedtatt at «Norge skal være en anerkjent matnasjon med tydelig lokal og regional identitet». Men at bordet er dekket betyr ikke automatisk at politikken smaker godt og gir økonomiske resultater. Å skape matnasjonen Norge krever gode ingredienser, målrettet arbeid og vilje til å sette sammen nye løsninger for å smake seg frem til fremtidens suksessoppskrifter. Vi i Bocuse d’Or Norge bidrar gjerne, men vi trenger drahjelp fra en minister som innser at flere kokker faktisk ikke betyr mer søl. Tvert imot, flere kokker betyr bedre mat og mer verdiskapning.

Tre gode matråd

Matnasjonen Norges suksess er avhengig av en sterk kokkebransje. Dessverre er det skrikende mangel på gode norske kokker. I Oslo. I Stavanger. I Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Lofoten. De siste årene er søkerne til matfagene redusert med hele 35 prosent. Vi håper derfor Bollestad har evne og vilje til:

Å se forbi den akademiske arrogansen som hindrer skolerådgivere i oftere å peke på praktisk rettede fag som kokkeutdanning, og bruke litt av sin tid og sine krefter på å styrke yrkets attraktivitet.

Å tydeliggjøre at serveringssteder er en avgjørende del av produksjonskjeden for norsk matnæring.

Å bidra i arbeidet med å finne måter å utvikle faget på.

Ingen gratis lunsj

Regjeringens har satt i gang et viktig arbeid med «Matnasjonen Norge». Intensjonene er gode og prosjektet kan få et fantastisk startskudd i Lyon i disse dager. Skal vi bygge en ekte matnasjon som når myndighetenes ambisiøse mål om å øke salg av lokal mat og drikke fra fem til 10 milliarder innen 2025, betyr imidlertid det en årlig vekst på over 10 prosent. Da må bonden, produsenten, kjøpmannen, kokken og offentlig sektor spille på lag.

I våre naboland Sverige og Danmark ser staten nytten av å delta i spleiselaget det er å dyrke frem mesterkokker.

I Bocuse d’Or legger vi ned nesten 15.000 årlige dugnadstimer for å øke rekrutteringen til kokke- og matyrker, styrke norsk matkultur og utvikle nye kokkeverdensmestere. Private sponsorer hjelper oss med nesten 8 millioner kroner i året. Offentlig sektor bidrar fra tid til annen med små drypp, men ikke stabilt og langsiktig slik vi kjenner fra organisasjoner innen kunst, kultur og idrett.

Dette står i sterk kontrast til innsatsviljen fra offentlig sektor i en rekke land som forsøker å rive oss ned fra kokketronen. I våre naboland Sverige, med sine seks medaljer, og i Danmark, med sine fem, ser staten nytten av å delta i spleiselaget det er å dyrke frem mesterkokker. I USA, med sitt gull fra 2017, i flere land i Øst-Europa og i en rekke fremvoksende asiatiske land ser vi det samme. Vi kan gjøre bedre enn dem, hvis vi vil.

Vår «bordbønn»

Mange kan ta på seg kokkelua, men å mestre faget krever talent, tid, energi og ydmykhet. Det er fint at regjeringen lager planer for Matnasjonen Norge, men våre konkurrenter investerer mer, øker innovasjonstakten og tar innpå. Vi kan klare mye på dugnad, men sannheten er at vi snart vil trenge hjelp om vi skal holde posisjonen som kokkeverdenens fremste medaljesanker også i fremtiden.

I vår «bordbønn» ber vi derfor om at Norges nye matminister tilegner seg kunnskap om kokkens viktige rolle i en verdikjede der mat skal omformes til opplevelser og kontanter. At hun får forståelse for vår rolle i dette magiske øyeblikket der tallerken går fra kokk til gjest og maten blir til noe større: Norsk Gastronomi.

Blir våre bønner hørt, lover det godt for fremtidens kokkekunst og matnæring. Om ikke, må vi stryke desserten fra menyen. Det ville vært trist.