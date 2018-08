For en som er født og oppvokst i Stavanger ser jeg på dette som en forferdelig trist nyhet. Ikke bare blir et symbol borte, men vi vil miste et av de eldste symbolene på byen Stavanger. Selvfølgelig må vi hindre at nåværende Finnøy og Rennesøy kommune blir glemt når vi skal danne «identiteten» for den nye kommunen, men å la dette gå utover nåværende byvåpen vil være å gå for langt.

Byvåpenet er mange hundre år gammelt, riktignok har det ikke vært kommunevåpen like lenge, men det har kanskje vært det største grafiske symbolet på Stavanger. Når man ser på dets alder og på hvor lenge og hyppig det har blitt brukt for å representere Stavanger, har det også en historisk verdi og forankring. Derfor vil det å erstatte det med et nytt våpen, være et overtramp mot en stor del av Stavangers historie og identitet, spesielt når det ikke forekommer en særlig grunn for å endre det utenom at man skal inn i en større kommune og dermed er det sagt at man må endre det.

Arbeidet om å få den nye kommunen på plass er heldigvis i full gang, men la oss nå håpe at vi ikke mister Stavangers identitet på veien.