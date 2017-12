Det er ikke så farlig om byplanleggingen ikke tar miljøhensyn, hevder byplanprofessor Harald N. Røstvik i Aftenbladet 9. desember. Jo, det er farlig – og det er farlig at han hevder dette. Lørdagens kronikk er nemlig en relativisering av vår tids viktigste byplanmessige utfordringer.

Nylig inngikk fylket og de fire kommunene på Nord-Jæren en avtale med staten om ikke å øke bilbruken frem mot 2030. All vekst i transport skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Gjennom denne Byvekstavtalen skal byene ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslippene som Norge og andre land har forpliktet seg til.

Redusere transportbehovet

Transporten står for en betydelig andel av utslippene, derfor skal det nå satses på fortetting av byene, for slik å redusere transportbehovet. Ny bebyggelse skal legges til kollektivlinjene. Når det nye sykehuset legges til Ullandhaug, er det det motsatte som skjer.

På Våland lå sykehuset tett på regionens beste kollektivlinjer; dobbeltsporet på jernbanen og den kommende bussveien. På Ullandhaug er kollektivtilbudet elendig, og som kjent er det ingen plan om å kople området til bussveien. Norconsult har utredet at lokaliseringen av sykehuset til Ullandhaug vil bidra til at vi ikke når målet i Byvekstavtalen. Det foregår en urbanisering i landet, der alle de fire storbyområdene opplever befolkningsvekst. Mens den skjer som fortetting i de tre andre byene, skjer den som byspredning i vår region.

Veksten krever stadig mer areal pr. innbygger, og vi står foran et mulig kvantesprang i byspredning med tre 4-felts motorveier i hver sin retning ut av byområdet. Ryfast er under bygging, Rogfast og ny E39 sørover er under planlegging.

Grovt forenklet

Så til Røstviks kreative tallbruk. Regnestykket er grovt forenklet og utelater viktige elementer. Det tas ikke med at sykehuset må drive to steder i mange år etter at nybygget på Ullandhaug er ferdig. Noen har enda til hevdet at sykehuset kanskje aldri får råd til andre byggetrinn. Drift både på Våland og Ullandhaug betyr at begge anlegg må med i regnskapet. I tillegg kommer en betydelig transport mellom de to anleggene som følge av den delte driften. Med i regnskapet må også ny infrastruktur som følge av utflyttingen – og man må regne inn miljøkostnaden ved å skrote velfungerende bygg man flytter fra. Regnskapet vil da være langt fra så positivt som det blir hevdet.

Byplanprofessoren innleder kronikken sin med en original tolkning av det mystiske Wittgenstein sitatet «om det man ikke kan tale, bør man tie». Kanskje skulle han la seg inspirere til nettopp dette.