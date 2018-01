Hvem skal ta lærdom av Dale-saken?

Det må være et mål at fylkeskommunen i framtiden kan forvalte sin deltakelse og sitt eierskap i slike prosjekt som Dale-utviklingen på en bedre, mer forsvarlig og profesjonell måte.

Gjennom sitt flotte journalistiske arbeid har Aftenbladet mest fokusert på pengebruken i Dale Eiendom. Dette er vel og bra. Pengebruken må likevel kun ses som et «symptom» på en bakenforliggende bekymringsfull «årsak». «Årsaken» er mangel på kunnskap hos alle involverte, i første rekke Rogaland fylkeskommune som prosjekteier, styreleder, styremedlemmer og prosjektleder.

Styremedlemmer har et selvstendig ansvar for å ha tilstrekkelig kompetanse.

Seks spørsmål

Fredag 3. februar 2017 besvarte «fem i styret» seks ulike spørsmål, som ble stilt av Aftenbladet. Svarene vitner om at forståelsen av roller og ansvar, samt behovet for kunnskap og faglig kompetanse i styret, ikke var forstått. Styremedlemmer har et selvstendig ansvar for å ha tilstrekkelig kompetanse. Svarene på de seks spørsmålene vitner ikke om hverken ydmykhet eller at man så behov for å ta noe lærdom av Dale-fiaskoen. Utsagn som: «Jeg har kompetanse», og «Jeg har ikke noen dårlig samvittighet i forhold til rolle og kompetanse», vitner om mangel på forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kreves.

Styrets viktigste oppgaver

Gjennomføring av et utviklingsprosjekt som Dale Eiendom innebærer gjennomføring av lang rekke oppgaver og aktiviteter fra oppstart til ferdig utbygging. Disse oppgavene og aktivitetene skal plasseres rett i tid og de har ofte gjensidig påvirkning på hverandre. Styret må forstå at det ved oppstart må etableres en gjennomføringsstrategi og en gjennomføringsmodell. Styret må hele tiden være tett innpå hendelsene i prosjektet for å få innsyn i og forstå sammenhengen mellom ressursbruk, budsjetter, kostnader, tidsbruk, arbeidsoppgaver, anbudsarbeid, o.l. Det er dette som krever kompetanse langt ut over bare politisk erfaring.

Læringen

Det er korrekt som leder i «kontroll- og kvalitetsutvalget» sier: «… en har allerede lært mye av denne saken». Spørsmålet er om hvordan denne lærdommen tas vare på, og hvordan den skal brukes i ettertid.

Fylkeskommunens administrasjon har på fylkestingsmøte i desember 2017 fremmet forslag om obligatoriske kurs i hver valgperiode i hva som kreves av et styremedlem. Dette er meget positivt og absolutt et steg i riktig retning. Det vitner om at administrasjonen virkelig har forstått at årsaken til Dale-fiaskoen er mangel på kunnskap hos styret.

Det er vanskelig for oss utenforstående å vite hvilke kvalifikasjoner administrasjonen selv besitter innen områdene prosjektgjennomføring og -kontroll. Administrasjonen bør som minimum ha en tung faglig kompetanse-person(er) innen fagområdet prosjektgjennomføring og -kontroll som kan være rådgivende og assisterende i større prosjekt, eller selskap under utvikling, som Rogaland fylkeskommune har en form for eierskap til.

Administrasjonens faglig kompetanse-person(er) må: – gjennomgå Dale-saken, foreta innsamling og systematisering av lærepunkt og informasjon til bruk ved kursing og vedlikehold av styrende dokument. – etablere og/eller vedlikehold administrasjonens overordnede styrende dokument, prosedyrer, rutiner og veiledere for prosjektgjennomføring basert på læring fra Dale-saken. Administrasjonens faglig kompetanse-person(er) må for framtidige prosjekt gi rådgivning og assistanse ved forhold som: – valg av gjennomføringsmodell (strategi) for det enkelte prosjekt (alle prosjekt er forskjellige). – vurdere og anbefale styrekvalifikasjoner. – anbefale eksterne styremedlemmer. – anbefale kvalifikasjon ved ansettelse av prosjektleder. – tilpasse styrende dokument, prosedyrer, rutiner og veiledere for gjennomføring av det enkelte prosjekt. I tillegg bør denne kompetanse-funksjonen: – arrangere og gjennomføre obligatorisk kursing av styremedlemmer og spesiell kursing tilpasset hvert enkelt prosjekt. – i samarbeid med styrer, ha rollen som overordnet oppfølger og koordinator av spesielt utvalgte aktiviteter og prosjekter. – arrangere faglige forum (temadager, foredrag o.l.) og arr. besøk/reiser for enkelte styrer til relevante anlegg med fokus på andres gjennomføringsmodell, rutiner, oppfølging o.l. – være rådgivende overfor kommuner, interkommunale selskap og stiftelser innen prosjektgjennomføring og -kontroll.

Dynamisk faglig kompetanse-forum

Det er i et slikt dynamisk faglig kompetanse-forum i fylkeskommunens administrasjon at lærdommen fra Dale kan og må samles, og herfra brukes til forbedring og videreformidling til nye prosjekt. Blir dette sluttresultatet fra Dale-fiaskoen, har ikke alle de 250 millioner kroner vært totalt bortkastet.