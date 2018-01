Som om ikke Ap har hatt nok problemer i 2017 med fallende oppslutning, vinglende politikk og indre stridigheter om makt og posisjoner, så har Trond Giske nå ført hele partiorganisasjonen ut i en stor krise.

Sterk velferdsstad

Sosialdemokrati handler om en sterk velferdsstat som tar vare på alle, uansett. Det handler også om arbeid for alle, frihet, likhet, en viss kontroll med markedskreftene og en sterk fagbevegelse. En land fritt for sosialdemokrati og velferd for alle, er et land som bare er godt å leve i for det rike mindretallet.

Ap må få opp og frem de folkene som er flinke i partiet, og ikke bare de mest maktsyke som ser ut til å sette egen vinning foran partiet og landets beste. Jeg synes at navn som Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Martin Kolberg, Torstein Tvedt Solberg, Hadia Tajik, Åsmund Aukrust og Rigmor Aasrud er veldig gode representanter for det Arbeiderpartiet som jeg identifiserer meg med. Dette er folk som ønsker å forandre landet og verden til det bedre.

Det er faktisk slik at det fremdeles finnes mange av oss som arbeider på gulvet.

For langt til høyre

Mitt problem med Ap de seneste årene har vært at jeg synes partiet har gått for langt til høyre i mange saker, og at de ikke har klart å tydeliggjøre seg selv som et parti for arbeideren på gulvet. Det er faktisk slik at det fremdeles finnes mange av oss som arbeider på gulvet. Selv om fabrikkarbeideren og anleggsarbeideren ikke utgjør en like stor andel av arbeidstakerne lenger, er det mange av oss som jobber og sliter i helsevesenet, i dagligvarebransjen, i hotellbransjen, i skoleverket osv.

Ap må ikke glemme verken fagbevegelsen, arbeideren på gulvet eller de store utfordringene knyttet til arbeidslivskriminalitet når de nå forhåpentligvis skal bygge seg opp igjen utover 2018! Og nå må vi støtte Jonas Gahr Støre i dette arbeidet, i stedet for å kreve hodet hans på et fat!