Viser til artikkelen i Aftenbladet den 19. oktober, angående Nordsjødykkere som tapte mot staten i en ny dykkerrettssak. I artikkelen kommer det fram at en del dokumenter er blitt taushetsbelagt av Arbeids- og sosialdepartementet og Petroleumstilsynet (Ptil), og derfor ikke kunne legges fram i Oslo tingrett.

Blir forbannet

Denne utingen med å taushetsbelegge dokumenter (unnta dem fra offentlighet), opprører meg og gjør meg nokså forbannet. Det er en uting som jeg mener departementer og direktorater benytter seg av for å unngå at kompromitterende ting kan sette dem i et dårlig lys, kommer for dagen.

Jeg har selv fått erfare dette i min tid da jeg var hovedtillitsvalgt for de organiserte dykkerne i fagbevegelsen, i mitt arbeid for å bedre alt som har med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for offshore-dykkerne. Dette gjorde arbeidet vårt vanskeligere enn det burde vært, og det var en hemsko for oss.

Drar taushetsplikten for langt

Hva var det som var så hemmelig ved dokumentene at de ikke kunne vises i tingretten? Jeg vet selvfølgelig at visse dokumenter i departementer og direktorater må taushetsbelegges på grunn av personvern og for rikets sikkerhet, men å taushetsbelegge dokumenter som eventuelt kunne være med å øke sikkerheten innen dykkerindustrien, mener jeg er å «dra» taushetsplikten for langt.

Denne taktikken fra statens side er etter min mening med på å vanskeliggjøre forbedring av alt som har å gjøre med HMS. Hvordan kan vi forbedre alvorlig feil, som i visse tilfeller kan få fatale følger, når vi ikke får fullt innsyn i dokumenter som kunne belyse utstyr og rutiner som ikke var sikre nok?

Bedre rutiner mye tidligere

Med fullt innsyn i mange av disse taushetsbelagte dokumentene vil jeg påstå at vi kunne utviklet mye bedre rutiner og gjort utstyret mer sikkert på et mye tidligere tidspunkt enn det som ble gjort.

Det er uverdig av staten å bruke begrepet foreldet mot dykkerne.

Siste gang jeg ble nektet dokumenter fra (Ptil), var da jeg og flere tillitsmenn for offshore-dykkerne var inne hos Ptil og ville ha dokumenter fra arkivet. Vi samlet dokumenter som vi skulle legge fram i den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD), hvor vi delvis vant til slutt mot staten. Da vi møtte opp, ble vi først nektet tilgang til dokumenter fra arkivet. Det var en av de tilsatte som ga beskjed om dette. Begrunnelsen var: «At slikt hadde de ikke tid til, de hadde viktigere saker å jobbe med.» Dette aksepterte vi ikke, og vi sendte inn en klage til ledelsen. Ptil hadde nettopp fått ny direktør på denne tiden. Da hun fikk se klagen vår, tok hun fatt i saken og ga klar beskjed til de ansatte, og formoder jeg, til ham som nektet oss tilgang til dokumentene, at selvfølgelig skulle vi få de dokumentene vi hadde spurt om. Noe vi var meget takknemlige for. Disse dokumentene vi fikk av Ptil, var muligens med på hjelpe saken til vår fordel i Strasbourg.

En del døde

Til slutt vil jeg si: Det var trist å lese at dykkerne tapte i Oslo Tingrett. I alle de årene jeg dykket offshore, dykket jeg med mange utenlandske dykkere. De fikk like mye «dykkersyke» som de norske. En del av dem døde der ut også. De gjorde en like stor innsats for den norske stat som de norske dykkerne gjorde. De fikk de samme skadene, og de sliter like mye med seinskader. Derfor mener jeg de fortjener samme kompensasjon som de norske dykkerne fikk av staten.

Det er uverdig av staten å bruke begrepet foreldet mot dykkerne. Noen av skadene de har fått fra dykkingen, har kommet gradvis, mange år etter dykkerkarrieren var over. Da går det ikke an å påberope seg foreldet, dette er kynisk fra statens side.