Heller fornybar enn fossil energi

Jan-Tore Jørgensen er skeptisk til at framtidas kraftforsyning bør bli mer variert i Aftenbladet 22. september.

Uforutsigbart vær

Det er klokt når været blir mer uforutsigbart. Vi bruker ny småkraft som eksempel. Den produserer lite om vinteren, og aller mest når all den andre vannkrafta også produserer, ja til dels renner over. Solenergi, som leverer allerede tidlig om våren, og i tørkesomre mens vannet fordamper i magasinene, eller vind som først og fremst leverer i den kalde årstida er bedre supplement til vårt 96 prosent vannkraftbaserte kraftsystem.

Sammen med de andre partnerne i Powerhouse har Zero vært med å få bygget plusshus i Norge, altså bygninger som produserer mer energi enn de bruker. Gjennom det første prosjektet, som stod klart i 2014 på Kjørbo i Bærum, lærte både vi og bransjen mye nyttig om energieffektivisering, og om solenergi. Vi ble overrasket over hvor bra solenergi fungerte, de gamle beregningene viste seg å underestimere solproduksjonen kraftig.

Zero har derfor jobbet mye med å vise fram hvor godt solenergi passer i Norge, og med å foreslå endringer for å slippe solenergien til. Her har Norge nå kommet et godt stykke på vei, selv om borettslag fortsatt møtes av energiforskrifter som gjør at solceller på taket blir vanskelig.

Norge har fortsatt 170 TWH fossil energibruk som skal bort, og er omgitt av land med stor bruk av både kull, olje og gass. Utvinning og bruk av fossil energi har negative miljøkonsekvenser, verst er selvsagt kull og oljeskifer. Det er kvikksølv fra europeiske kullkraftpiper som gjør at Mattilsynet advarer gravide, ammende og små barn mot å spise abbor, gjedde, røye og ørret fra selvfangst, mens vi andre bør slippe storfisken ut igjen.

Utbygging av fornybar energi i Norge får elsertifikater som skal finansiere utbygging av ca. 13 TWh ny fornybar vannkraft, vind eller store solparker. I 2021 avvikles støtteordningen, noe vi støtter. Støtteordningen har gjort at vi har fått ned kostnadene, og produksjonen opp. Det er dobbel effekt: Turbinene i de nyeste vindparkene produserer mye mer strøm pr. turbin enn f.eks. i den store Smøla-vindparken fra 2003. Det er fordi turbinene har blitt bedre, man har blitt bedre til å modellere vind og plassere turbinene i terrenget, og fordi turbinene har blitt større.

Billigste alternativ

Samtidig har kostnadene falt kraftig. Skal du bygge ut ny kraft i Norge nå, er fort vekk vindkraft billigste alternativ. NVE melder faktisk at det i stor skala nå er sånn at småkraftutbyggere som har fått konsesjon lar være å bygge, mens vindkraftaktørene bygger ut.