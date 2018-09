Skal Stavanger-regionen redde verden alene?

Ja, men vi må ha bompenger for å bort køene og få folk over på kollektivt. Vi trenger pengene for å bygge og drive et betydelig bedre kollektivtilbud.

Hvorfor det? svarer jeg igjen da. Hvis vi hadde bygget noen få prosjekter i Stavanger, hadde køene forsvunnet.

1.) Vi må bygge ett ekstra felt på motorveien i begge retningen.

2.) Køene ved Tjensvoll-krysset kan enkelt fikses ved at bilene som skal rett frem i Madlaveien, hadde kjørt ned under rundkjøringen. Helt likt som en tilsvarende rundkjøring i Fjøsangerveien i Bergen.

3.) Kannik-køen stammer fra biler som skal krysse rundkjøringen og svinge opp til Løkkeveien fra Motorveien. Her hadde det kunnet være løst ved at disse bilene kunne kjøre under rundkjøringen og opp til Løkkeveien. Mens bilene fra sentrum og Bergelandstunellen kunne kjøre rett fram. Da hadde køene forsvunnet fra hele sentrum inkl. Bergelandstunellen.

4.) I tillegg bygges det nå både Hundvåg-tunell og Eiganes-tunell som begge vil avlaste hhv. Kanikk og Tjensvoll.

Paris-avtalen

Da pleier bompengeforkjemperne å dra trumf-kortet. Vi kan ikke bygge oss ut av bilkøene, og vi må begrense bilbruken av hensyn til klimaet. Avhengig av hvem jeg snakker med, så kommer det som regel noen referanser til ulike klimaavtaler. Særlig Paris-avtalen.

Hvorfor det? Svarer jeg til slutt. Selv ikke Frankrike har tydeligvis signert Paris-avtalen? Det kan heller tydeligvis ikke verken Sverige, Danmark eller Finland ha gjort. De har ikke bompenger som oss.

Millionby

Jo! Stockholm har, er det da flere som stolt svarer.

Da avsluttet jeg som regel med å si at Stockholm er en millionby, og når alt kommer til alt er ikke Stavanger-regionen større enn en liten bydel der. Det finnes ingen byer på størrelsen med Stavanger-regionen i våre naboland som har bomringer som oss. Skal virkelig vi i Stavanger-regionen redde verden alene?