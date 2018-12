Anders M. Andersen har i Aftenbladet 3. desember en ytring under tittelen «Hurtigbåt langs veg og tunnel må bli slutt». Artikkelen bærer preg av at artikkelforfatteren synes å ha minimal eller ingen kjennskap til verken ansvarsfordeling i forhold til fylkeskommunens organisering for drift av kollektivtrafikken i fylket, eller hvorfor hurtigbåter og busser går som de går.

Fylkeskommunen eier 100 prosent

Andersen benevner Kolumbus som trafikk-entreprenør. Dersom han hadde tatt seg bryet med å gå inn på Kolumbus sine internettsider, ville han veldig fort oppdaget at Kolumbus er et aksjeselskap der Rogaland fylkeskommune eier 100 prosent av aksjene. Da ville han også sett at Kolumbus AS er fylkeskommunens «verktøy» for å administrere selskapets virksomhet i henhold til en leveranseavtale mellom fylket og selskapet. Den konkrete bestillingen fra fylkeskommunen til Kolumbus, beskrevet i leveranseavtalen, omhandler blant annet økonomi, produktutvikling, kjøp av transporttjenester, billetter og priser.

I leveranseavtalen setter fylkespolitikerne også prioriteringer for hvilke områder og ruter Kolumbus skal fordele pengene på og hvor mye som skal gjøres. Kolumbus AS driver ikke en eneste rute i egen regi med egne transportmidler, men kjøper alle transporttjenester fra profesjonelle transportører gjennom offentlige anbudsrunder. I Rogaland er det en rekke transportører som drifter båtene og bussene. I Ryfylke har Kolumbus AS avtaler som innebærer at bl.a. Norled, Rødne og Helgøy skyss kjører hurtigbåtruter på vegne av Rogaland fylkeskommune. I nordfylket går Utsiraruta og Røværfjord i sine ruteområder. På land kjøres bussruter av bl.a. Norgesbuss, Nettbuss og Tide buss, for å nevne noen. Kolumbus AS sin oppgave er derfor å få mest mulig og best mulig transport til så mange som mulig for de midlene fylkeskommunen stiller til rådighet gjennom reglene om offentlige innkjøp.

De fleste stryker forbi

Jeg må også minne Andersen om at Finnøy består av 14 bebodde øyer, der kun Sør-Talgje og Finnøy er landfaste. Hurtigbåt er derfor livsnerven for at samfunnet og kommunen Finnøy skal fungere. Dersom Andresen tar en kikk på kartet over Rogaland, vil han også se at de aller fleste hurtigbåtrutene, enten de nå starter i Sauda eller på Hebnes, stryker rett forbi kaien på Judaberg. Disse rutene er viktige for at indre Ryfylke skal ha god forbindelse til Stavanger, uten å måtte reise lange omveier, f.eks. via Aksdal/ Gaugesund.

Dagens ruter gjør at det er mulig for mange, også fra indre Ryfylke å være dagpendlere til Stavanger. Dersom en f.eks. skulle erstatte hurtigbåten mellom Judaberg og Stavanger med buss, ville dette for det første innebære minimum 45 minutter lenger reisetid. Skulle buss erstatte hurtigbåten er det heller ikke snakk om en buss. Hurtigbåten tar 180 passasjerer. Svært få busser tar mer enn ca. 60 passasjerer. Gevinsten i penger med å erstatte en hurtigbåt på strekningen mellom Judaberg og Stavanger, ville være minimal når en må sette opp en «busskolonne» for å frakte det samme passasjerantallet, og reisetiden mellom Judaberg og Stavanger ville bli 45 minutter lenger enn med hurtigbåt.

Spør Hommersåkfolket

Etter at Ryggjabø videregående skole ble slått sammen med, og flyttet til Strand vgs., må nå svært mange elever, og også lærere pendle mellom Judaberg og Tau. Men hurtigbåtruten sør for Finnøy er også veldig viktig for svært mange arbeidspendlere begge veier mellom Finnøy og Strand kommune. Jeg vil tro at heller ikke pendlerne bosatt på Fogn vil synes særlig om å måtte ta ferge til Judaberg og så buss videre, noe som ville bety minimum tredobling av reisetiden for Fognabuen. Skal en følge tankegangen til Andersen fullt ut om å ikke gå med hurtigbåt der det er mulig å reise med buss, bør han spørre Hommersåkfolket om de ønsker buss i over en time på overbelastede veier til Stavanger når de kan sette seg på en hurtigbåt og være i sentrum på ca. 15 minutter.