Derfor tar Arild Theimann i Industri Energi feil når han kritiserer regjeringens arbeid med CO₂-håndtering. For det Theimann beskriver som et «hvileskjær» er i realiteten at vi har lært av tidligere erfaringer at det ikke er fornuftig å gjøre forhastede beslutninger på et mangelfullt beslutningsgrunnlag. Fullskalaprosjektet vil kreve store økonomiske ressurser. I en investeringsfase vil det binde opp en betydelig del av handlingsrommet i statsbudsjettet. Det er derfor viktig å sikre god forankring i Stortinget.

Grundig gjennomgang

Regjeringen har satt i gang flere konseptstudier på fangst, transport og lagring av CO₂. Norcem, Fortum Oslo varme (Klemetsrudanlegget) og Yara har levert sine konseptstudier av CO₂-fangst. Statoil gjennomfører konseptstudier av CO₂-lagring frem mot sommeren 2018.

Konseptstudiene vil gi oppdaterte kostnadsestimater for fangst og transport av CO₂, og en bedre forståelse av risikoen i de ulike prosjektene og dermed også et overordnet bilde av statens kostnader og risiko. Det er nå igangsatt ekstern kvalitetssikring av dette underlaget.

Etter at resultatene fra konseptstudiene på fangst og transport er gjennomgått, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med et helhetlig fremlegg om arbeidet med fullskala CO₂-håndtering i Norge, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018. Regjeringen vil her gi en vurdering av industriaktørenes bidrag til prosjekt, statens samlede kostnader og risiko samt potensialet for kostnadsreduksjoner og teknologispredning til prosjekter internasjonalt.

Nødvendig beslutningsgrunnlag

Regjeringens ambisjon om et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO₂-fangst og -lagring krever at vi jobber systematisk og målrettet med å etablere et godt beslutningsgrunnlag. Og det er en viktig betingelse for å lykkes at teknologien blir så billig at den tas i bruk på global basis.

Det arbeidet er for viktig til å forhaste seg med. Men det er stor forskjell mellom å gjøre en grundig jobb, og et «hvileskjær».