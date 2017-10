Ønsket om å legge best mulig til rette for at flere av oss kan bo og arbeide i og nær et levende bysentrum er Hernes ikke alene om. I dette regnestykket synes vi det er viktig at vi tenker på menneskene som skal bruke byen, ikke bare om prosjektene er realiserbare eller ikke.

Bagatelliserer diskusjonen

Å redusere planens utbyggingsvolum fra 750.000 til 650.000 m² som følge av krav om bedrede arkitektoniske og byromsmessige kvaliteter, kan ikke kalles å planlegge for stagnasjon.

Hernes har «hørt» at andre erfarne arkitekter mener at de opprinnelige planene for utbygging på Holmen gir bedre byrom. Man kan høre mye, men vi skal huske på at planforslaget som var på høring høsten 2016, la til rette for en bebyggelse som i store deler av sommerhalvåret hadde vært sperret inne av cruiseskip og terrorgjerder, flankert av store åpne rom som inviterer nordavinden inn.

Hernes bagatelliserer diskusjonen om høyder og volumer og ønsker å fokusere mer på kvalitet og uterom. Vi har erfart at det ikke bare er materialevalg som betyr noe, men at høyder og volumer også har svært stor betydning for hvordan vi opplever byens rom.

Gode rammer for mennesker gir naturlig vekst

Bylivsforskning viser at de stedene hvor man har lagt til rette for bygninger og rom i menneskelig skala, beskyttelse mot vær og vind og muligheter for opphold og aktivitet, ofte er de mest besøkte. Stavangers beste eksempel på dette er Arneageren.

Bruken av byrom forsterkes ofte av to forhold: Byens beste attraksjon er «andre mennesker», og når de sentrale byrommene har høy aktivitet, tiltrekker dette i seg selv mer besøk. Der hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. Bare se på utviklingen av Fargegata – som nå er en turistattraksjon som figurerte i avisen Politiken i København før sommeren (og også er omtalt i mange land; red.anm).

Vi synes det er grunnleggende at sentrumsplanen ivaretar byen som et sted for menneskene som bruker den, arbeider og bor der. Da er det også viktig at man imøtekommer faglige perspektiver på hva som er gode rammer for et godt byliv, og ikke minst de 180 innspillene som kom inn i forrige høring av planen.