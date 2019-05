Dette innlegget er signert av følgende medarbeidere ved Stavanger universitetssjukehus (SUS):

I det pågående arbeidet i Helse Vest om funksjonsfordeling av kreftkirurgi foreslås det å legge ned det kirurgiske behandlingstilbudet i Stavanger for pasienter med kreft i magesekk og bukspyttkjertel. Konsekvensene vil være at disse pasientene skal henvises til Bergen. Som fagmiljø er vi sterkt uenige i dette forslaget, og vi stiller oss samlet bak en fortsatt bærekraftig utvikling av denne aktiviteten ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Behovet vil vokse

Kreft i bukspyttkjertelen er en alvorlig sykdom som er økende i befolkningen, og som snart vil være den nest vanligste årsaken til kreftrelatert død. På grunn av sykdommens forløp og den omfattende behandlingen, er det knapt 20 prosent som i dag kan opereres. Med tidligere og bedre diagnostikk og utvidede behandlingsmuligheter vil andelen som kan opereres øke i fremtiden, og behovet for kirurgisk kapasitet og kompetanse vil øke.

I tillegg er det en rekke andre tilstander, der noen også er forløpere til kreft, som krever utredning, behandling og oppfølging. Røntgenleger, kirurger, endoskopi-eksperter, patologer, kreftleger og andre faggrupper vil sammen vurdere langt flere pasienter enn den andelen som opereres.

Samlet sett vil altså behovet for tverrfaglig kompetanse øke i årene som kommer. Nedleggelse av dette kreftkirurgiske behandlingstilbudet vil medføre at en rekke pasienter og pårørende blir henvist til et allerede kapasitetsmessig presset Haukeland sykehus i Bergen.

Bukspyttkjertelkirurgi er i Norge sentralisert til universitetssykehusene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Alle har de nødvendige, tverrfaglige spesialister og den døgnkontinuerlige vaktberedskapen som forutsettes for å ivareta pasientsikkerheten. Nasjonale rapporter om den kirurgiske aktiviteten viser ingen forskjell i resultatene mellom de fire helseregionene i landet. Fagmiljøet ved SUS er sterkt motivert for å fortsette å tilby høy standard på utredning og behandling for denne pasientgruppen.

Vil ramme utdanningen

For å bli spesialist i gastrokirurgi kreves tjeneste på såkalt gruppe 1-sykehus. I Helse Vest er det ved SUS i Stavanger og Haukeland universitetssjukehus (HUS) i Bergen. Samtlige gastrokirurger i Helse Fonna har de siste 10 årene fått sin spesialistutdanning i Stavanger.

Nedleggelse av kreftkirurgi i Stavanger vil også få alvorlige konsekvenser for SUS som utdanningsinstitusjon: Ikke bare kirurger i Haugesund, men også kirurger under utdanning i Stavanger, vil måtte dra til Bergen (eller andre steder) for å bli gastrokirurger. Dette vil hemme utdanningskapasiteten i hele regionen, føre til potensiell fraflytting av kirurger, dårligere rekruttering til Stavanger, og det kan i verste fall ende opp med mangel på spesialister.

I den sammenheng skal man huske på at gastrokirurgene også dekker akutt kirurgi, traume- og skade-behandling på vakt, og ofte er involvert i tverrfaglige situasjoner for flere pasientgrupper.

Forskning og tverrfaglighet

Forskning gir fremskritt, og Stavanger har et aktivt miljø med sterke internasjonale nettverk. Relevante tema i denne sammenheng inkluderer undersøkelse av sirkulerende svulstceller, forståelse av kreftens metabolisme og immunforsvarets reaksjon, deltakelse i nasjonale kjemoterapi-studier og bruk av nasjonale kvalitetsregistre. Forskningen publiseres i høyt rangerte internasjonale tidsskrift, og bidrar til økt forståelse for bukspyttkjertelkreft som sykdom. Gjennombrudd i diagnostikk og behandling vil øke behovet for kapasitet og ekspertise kraftig i årene som kommer.

Dominoeffekt

Framskrivninger i folketall og sykdomsforekomst tyder på at denne pasientgruppen vil øke, og kompetente gastrokirurger vil være helt nødvendig for å gi befolkningen i Rogaland en best mulig behandling. Også spisskompetanse på dels sjeldnere kreftsykdommer vil være nødvendig for å beholde annen kreftbehandling, først og fremst kreft i mage-tarm-regionen og leverkirurgi i tillegg til de nevnte kreftformene.

Tap av denne kirurgien vil kunne medføre en dominoeffekt; et kompetent og velfungerende fagmiljø vil kunne bli utradert på kort tid. Et viktig bidrag til en framtidsrettet løsning vil være å styrke samarbeidet i Rogaland mellom Helse Fonna og Helse Stavanger, både om utdanning og pasientbehandling – til beste for Rogalands befolkning.