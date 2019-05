Tre av Høyres kommunestyrekandidater i Stavanger, Andreas Helgøy, Alexander Stokkebø og Frederico Juarez Perales, har 23. april et leserinnlegg i Aftenbladet om oljepolitikk. Tonen i innlegget er nedstemt. Med tydelig adresse til Arbeiderpartiet bekymrer de tre Høyre-kandidatene seg for at «få står opp for den enorme verdiskapingen og velferden vår største næring bidrar til.»

Nå er det strengt tatt ikke vår oppgave å være terapeuter for Høyres kommunestyrekandidater, men her bekymrer de seg unødig. Arbeiderpartiet har i 50 år sittet i førersetet for en oljepolitikk som har vært svært sosialdemokratisk og usedvanlig vellykket. Dette inkluderer etableringen av Statoil og Oljedirektoratet (begge med hovedkontor i Stavanger), oppbyggingen Statens pensjonsfond og verdens beste regime for helse, miljø og sikkerhet.

Sysselsetter 200.000

Denne fantastiske industrien sysselsetter i dag nærmere 200.000 mennesker, og bidrar årlig bidrar med over 220 milliarder kroner til velferd over statsbudsjettet. En slik næring må utvikles, ikke avvikles.

Derfor er det viktig at Arbeiderpartiets landsmøte for noen uker siden så tydelig slo fast at både leterefusjonsordningen og andre viktige rammebetingelser skal videreføres.

Utvikling av oljenæringen innebærer først og fremst omstilling i klimavennlig retning. Derfor er vi glade for at landsmøtet vårt meislet ut en svært aktiv og ambisiøs politikk på viktige områder som havvind og CCS (fangst og lagring av CO₂). Tiltakene inkluderer en investeringsbeslutning for fullskala CCS i 2020, utredning av en refusjonsordning for deponert CO2, åpning av flere områder for vindparker til havs, og utarbeidelse av et tydelig veikart for utvikling av havvind i Norge, slik at norsk sokkel har en kapasitet på 3GW innen 2030.

De tre Høyre-kandidatene er videre skuffet over landsmøtevedtaket vårt om ikke å starte konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er vi også. Rogalandsdelegasjonen (minus AUF) kjempet imot, og stemte imot, dette vedtaket.

Kritikken fra Høyre faller imidlertid på steingrunn. Partiet har ledet regjeringen i snart seks år, uten at vi har kommet en centimeter nærmere en konsekvensutredning. Alle vet at enhver realistisk regjeringssammensetning de neste ti-årene vil være slik at ett eller flere partier vil blokkere ethvert forsøk på å konsekvensutrede disse områdene.

For barnebarna våre

Denne virkeligheten kan vi like godt ta inn over oss først som sist. For Arbeiderpartiets del betyr dette at vi vil rette enda større oppmerksomhet mot å utvikle andre områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Til beste for oljearbeiderne, velferden og pensjonen til barnebarna våre!