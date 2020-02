Nå tenker vi høyt om det gamle sykehuset!

DEBATT: Det har lenge vært snakk om å bruke det ærverdige bygget på Akropolishøyden til andre formål enn kontor for fylkeskommunen. Kan vi knytte bygget tettere på bykjernen? Kan vi fylle det med liv og leven?

«Skal vi bygge et nytt bygg i tilknytning til det gamle? Skal vi bygge et adskilt fra resten? Skal vi leie ut bygget til andre? Hvem kunne tenke seg å gi nytt liv til deler av lokalene?» spør fylkesordfører Marianne Chesak. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

Marianne Chesak Fylkesordfører (Ap), Rogaland fylkeskommune

Det er ikke første gangen vi snakker om hvordan vi kan bruke dette bygget. Men nå ser politikerne i fylket grundig på mulighetene som ligger her.

Det gamle sykehuset kom på plass for over 120 år siden, og vi er alle stolte av det røde murbygget som ligger så nærme hjertet av byen. Senere har dette blitt kontorer for fylkeskommunen, og det er her mitt kontor ligger.

Det gamle sykehuset er faktisk langt større enn Wintershall sitt hovedkontor i Jåttåvågen. Samtidig rommer det mindre enn halvparten så mange kontorplasser som moderne bygg av samme størrelse. Bygget har lange, snirklete ganger, og det er vanskelig å finne fram. Jeg er nok ikke alene om å ha gått meg vill her.

Nå får fylkeskommunen over 100 flere arbeidsplasser, og det er en anledning til å tenke helt nytt om kontorene. Da blir det naturlig å lufte de mulighetene som ligger her.

Litt mer liv og røre

Når vi tenker fritt om denne grønne lungen midt i byen, så er det fristende å se på mulighetene for å utvide bybildet og skape litt mer liv og litt mer røre. Dette kan bli en skikkelig perle som gir byen vår en ny dimensjon.

Mange bruker de grønne områdene rundt bygget, men det er rom for å bruke dem enda mer. Dette er også et signalbygg, og en del av vår identitet som kan brukes på en bedre måte enn i dag.

Tore Renberg og Kari Nessa Nordtun har mange tanker om hvordan det gamle sykehuset kan få nytt liv. Teateret og Must ønsker dialog om muligheter for felles bruk. Jeg håper flere melder seg på i diskusjonen.

Anledning for oss alle

Saken om mulighetene for fylkeshuset skal behandles av fylkesutvalget 18. februar, og så i fylkestinget 3. mars. Dette er derfor en anledning for oss alle til å lufte de tankene vi har for Akropolishøyden.

Skal vi bygge et nytt bygg i tilknytning til det gamle? Skal vi bygge et adskilt fra resten? Skal vi leie ut bygget til andre? Hvem kunne tenke seg å gi nytt liv til deler av lokalene?

