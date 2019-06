Teknologiutvikling er løsningen i havbruket

Håkon Fossmark i MDG skriver om miljøutfordringene i havbruksnæringen i Aftenbladet 14. juni. Han skriver om høy dødelighet, kjemikaliedumping, rømning, lus og oppsamling av fôrrester og fekalier under oppdrettsanlegg. Fossmark gir inntrykk av at miljøtilstanden i fjorder med høy oppdrettsaktivitet er svært dårlig. Underlig da at undersøkelser av fjordene i vårt distrikt dokumenterer at tilstanden er god.

Retorikk trumfer fakta

Denne type argumentasjon er ikke ukjent i debatten om miljøpåvirkning fra havbruk. Forskning viser at metaforer og retorikk trumfer fakta i meningsutvekslinger om oppdrett. Forskere ved NTNU forteller at debattantene ofte forenkler årsakssammenhenger for å kunne nå frem med sitt budskap. På denne måten blir budskapet lett gjenkjennelig, og gir dermed budbringeren en autoritet hen egentlig ikke har. Resultatet blir stillstand i debatten. Det som kunne blitt en nyansert debatt basert på fakta, blir en skyttergravskrig hvor konspirasjonsteorier florerer. Til tross for mange studier på hvordan oppdrett av fisk påvirker miljøet, fanger debatten i liten grad opp ny faktakunnskap. Nylig ble Nord-norske oppdrettere og små lokalsamfunn hardt rammet av en oppblomstring av giftige alger. MDGs fiskeripolitiske talsperson Toinne Sannes konkluderte raskt med at dette var oppdretterne trolig selv skyld i. Havforskere derimot kunne fortelle at utslipp av næringssalter fra havbruk var relativt lavt i forhold til tilførsel fra andre kilder, og oppdrett ikke kunne være årsaken til oppblomstringen av Chrysochromulina leadbeateri. Politikere i partiet Rødt var ikke enig, og beskyldte Havforskningsinstituttet for å være kjøpt og betalt, og uttalelsene bekreftet dermed forskningen ved NTNU.

Nye Stavanger er i ferd med å bli en viktig havbrukskommune. Derfor er det naturlig at lokalpolitikerne er opptatt av næringens påvirkning på miljøet, og ønsker å utvikle rammevilkår som sikrer bærekraftig vekst, et mål som allerede er nedfelt i en Stortingsmelding fra 2015.

Ny teknologi utvikles

Minst like viktig som å stille krav til miljøutslipp, er å utvikle ny teknologi som gjør det mulig for oppdretterne å møte samfunnets krav til bærekraft. I dag er havbruksnæringen i en omstillingsfase hvor ny teknologi utvikles og testes ut. Mange nye utviklingsprosjekter drar nytte av vår regions høye teknologiske kompetanse innen maritime næringer og petroleum. Og det er kanskje her våre lokalpolitikere kan ha størst innflytelse på næringens videre utvikling, gjennom å legge til rette for kompetansebygging og teknologiutvikling, og samarbeid mellom næring, teknologiklynger og akademia, som kan ytterligere styrke regionens omdømme som havnæringenes Silicon Valley.