Eldreomsorg – Ap har stått fjellstøtt i våre krav

Vi har stått fjellstøtt i våre krav om å bygge nytt sykehjem raskere enn det flertallet evner å få til. Vi valgte til slutt (med tungt hjerte) å sette strek over demenslandsbyen for å ferdigstille et sykehjem med plass til mange flere enn det vil bli på Nye Ramsvig. Fordi vi ser at vi er nødt til å prioritere det som er skrikende nødvendig, og det er netto flere plasser. Vi fikk ikke medhold, selvsagt.

Det skulle gå helt til handlings- og økonomiplan 2019-2023 at flertallspartiene klarte å få inn finansiering av sykehjem med byggestart langt ut på 2020-tallet. Vi i Arbeiderpartiet har også, så langt det har vært mulig, presset på for å ta i bruk øverste etasje på Lervig sykehjem for å gi ventelistepasienter sårt tiltrengt sykehjemsplass, uten resultat.

Hvorfor forhandlingene med Domkirkens sykehjem har tatt så lang tid, spør du; svaret er mangefasettert, men det er helt klart at det har tatt så altfor lang tid. Forhandlinger som trekker ut i tid over år, er ikke reelle forhandlinger. Det er trenering. Du sier at velgerne må lære seg å kumulere personer som vil eldreomsorgen vel. Det er jeg helt enig med deg i. Jeg vet om flere som jeg vil kumulere på valgdagen. De hører ikke til i Høyre-alliansen.