I Aftenbladet onsdag 19. juni skriver Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom, Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet og Steinar Winther Christensen i Besteforeldrenes Klimaaksjon en kronikk under tittelen «Norge må slutte å lete etter olje og gass». Tittelen presenterer en enkel, men dårlig løsning på en veldig kompleks utfordring, nemlig klimaproblemet.

Fra kull til gass i Europa

Vi står foran vår tids største utfordring, og da er det utrolig viktig at vi kutter der det bør kuttes, samtidig som vi opprettholder vår egen økonomi, våre arbeidsplasser og, aller viktigst, verdens energibehov. For det har seg slik at selv i 2050 vil 29 prosent av verdens energibehov komme fra fossile brennstoff, og da er det jo best at vi i Norge, som produserer mest miljøvennlig, har de beste arbeidsvilkårene og det mest kvalitetsfulle produktet, fortsetter med vår olje- og gassproduksjon – den bidrar jo også til det grønne skiftet i Europa.

For første gang siden den industrielle revolusjonen kunne Storbritannia nylig, i to uker, gi strøm til alle sine innbyggere uten kullkraft – dette fordi norsk naturgass har bidratt sterkt til å fase ut kullkraftverkene i landet. Denne utfasingen er også norsk naturgass med på i hele Europa. Europa vil ha norsk naturgass, og da må vi levere! Vi reduserer ikke utslippene på tross av norsk petroleumsindustri, men på grunn av den!

Som FNs klimapanels leder Hoesung Lee sa til NRK: «Det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klimaet.» Eiterjord, Ask Lundberg og Winther Christensen vil nekter det grønne skiftet til norsk naturgass i Europa!

Arbeidsplasser og velstand

Norges økonomi og innbyggere er også veldig avhengig av petroleumsindustrien. På statsbudsjettet bidrar norsk petroleumsindustri med over 200 milliarder kroner, for ikke å snakke om de nærmere 300.000 arbeidsplassene som er direkte eller indirekte knyttet til næringen. Hvor skal man finne disse inntektene, og hvordan skal man erstatte disse 300.000 arbeidsplassene? Dette får vi ikke svar på, noe som er direkte uansvarlig. En politisk styrt avvikling av petroleumsindustrien vil føre til masseledighet og ruinere den norske økonomien – og når folk sliter med å få endene til å møtes, blir klimaet som oftest taperen.

Vi redder klimaet sammen, ved å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlige løsninger. Dette gjennom internasjonalt samarbeid med EU og resten av verden. CO₂ kjenner ingen landegrenser! Vi skal stoppe utslippene, ikke utviklingen!