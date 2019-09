Psykisk helsevern – skal pressen trues til taushet?

Hegelstad kritiserer Aftenbladet fordi de 11. 9. hadde en helsides annonse på trykk hvor de takker lesere som har bidratt til å avsløre ulovlig tvang i psykiatrien. Hun hevder avisens fremstilling av psykiatrien bidrar til å danne et skrekkbilde som ikke stemmer med virkeligheten. Denne tendensiøse, subjektive historiefortellingen til Aftenbladet fører til at folk ikke søker hjelp, behandlingen kommer for sent, og liv og livskvalitet kan komme i fare, skriver hun. Ønsker Hegelstad å kneble avisen med slike utsagn, slik også jeg har blitt forsøkt kneblet?

Befolkningen har rett til å vite hva som skjer på våre største institusjoner.

Lederens ansvar

Det er verken Aftenbladet, tipsere eller varslere som danner skrekkbildet. Det er det menneskene som utøver ulovlig tvang som gjør, og ledere som ikke rydder opp i forholdene. Det er ledernes ansvar å sørge for at institusjonene er trygge, omsorgsfulle, moderne og i verdensklasse. Er de det, vil det ikke lenger være grunnlag for å rette kritikk. Dessuten er det ulovlig tvang det settes søkelys på, ikke tvang som er lovlig, forsvarlig og omsorgsfull.

De fleste som arbeider i psykiatrien, vil nok pasientene det aller beste, selv om noen likevel ikke handler slik. Noen kommer med trusler. Andre utøver ulovlig tvang. Enkelte skriver nedlatende og subjektivt om pasienten i pasientens journal. Noen snakker til pasientene på en hånlig måte – og mange går i flokk. En flokk hvor enkeltmennesket ikke våger å stille kritiske spørsmål, fordi konsekvensene kan bli så store.

Krenkende behandling

Psykiatrien er kanskje ikke så moderne som Hegelstad vil ha det til. Jeg møter fortsatt pasienter som er utsatt for ulovlig tvang og krenkende behandling, og pårørende som blir møtt respektløst. Etter det ene varselet mitt i 2014 fikk til slutt 16 pasienter medhold i at de var utsatt for ulovlig tvang. En annen pasient fikk over to millioner kr. i erstatning, på grunn av skader etter ECT (elektrosjokk) under tvang. Så lenge ulovlig tvang gjentar seg, vil saker bli belyst. Befolkningen har rett til å vite hva som skjer på våre største institusjoner, finansiert av skattebetalernes penger.

Jeg takker Aftenbladet for at avisen retter søkelyset på ulovlig tvang, og for at de lar pasientene bli hørt.