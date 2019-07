«Folk må også selv ta ansvar for egen helse»

Jeg mener ikke alle skal leve puritansk, bli veganere, løpe maraton eller trene hver dag. Men jeg mener at livet blir bedre hvis vi spiser litt sunnere mat, drikker litt mindre alkohol, kutter røyken og beveger oss litt mer.

Diabetes type 2 er et særskilt folkehelseproblem. Diabetes er en av fire sykdommer i Norge som forårsaker flest tilfeller av for tidlig død. De andre er hjerte- og karsykdom, kreft og kols.

Diabetes er en av våre største folkehelseutfordringer. Mer enn 400.000 av oss lever med diabetes. Halvparten vet det ikke. Symptomene er ofte vage, og derfor har mange av oss sykdommen i årevis uten at vi er klar over det.

Ubehandlet og dårlig behandlet diabetes, gir blant annet for høyt blodsukker. Og et høyt blodsukker over tid kan føre til blindhet, amputasjoner, nyresvikt, nerveskader, hjertesvikt og hjerneslag.

Men bildet er ikke helsvart. Vi er heldige. Vi lever i en velferdsstat som har lang historie med å jobbe målrettet for å bedre folkehelsen. Og målene er ambisiøse. Norge skal være blant de tre landene med høyest levealder, og de sosiale ulikhetene skal reduseres.

Gjennom Verdens helseorganisasjon (WHO) har Norge forpliktet seg til å redusere tilfeller av for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft med 30 prosent innen 2030. For hjerte- og karsykdommer, kols og kreft er vi på rett vei. Men ikke for diabetes. Folkehelsemeldingen har markert diabetesmålet i rødt, etterfulgt av teksten «går feil vei». Det bekymrer meg.

Ett forhold bekymrer meg særskilt. Helse og uhelse er ulikt fordelt. Noe ulikhet vil det alltid være. Det som uroer meg er at noen grupper i samfunnet har systematisk dårligere helse enn andre. Det rammer særlig de med lav utdanning og lav inntekt.

Ta ansvar

For å forebygge sosial ulikhet i helse må vi ikke bare se på at noen grupper røyker og drikker mer enn andre, spiser mer usunt og er inaktive. Vi må jobbe med hele årsakskjeden – årsakene til årsakene.

Folkehelse er et viktig politisk ansvar. Vi kan ikke politisk bestemme hvordan folk skal leve livene sine. Men vi kan legge til rette for at de skal kunne ta kan ta kloke, opplyste valg. Vi må informere og legge til rette på best mulig måte.

For å redusere for tidlig død av diabetes må vi tørre å tenke nytt.

Et viktig budskap i den første helsenæringsmelding, som regjeringen la fram i vår, er at myndigheter og næringsliv må samarbeide mer og bedre. Vi må utnytte innovasjon til det beste for pasientene.

Vi må også bruke tilgjengelige ressurser bedre. Fastlegen må bli bedre på å diagnostisere diabetespasienter. Pasientene må i tillegg settes bedre i stand til egenbehandling og oppfølging. Og opplysningsarbeidet må i større grad treffe risikogruppene.

Folkehelsemeldingen handler om å sette folk i stand til selv å ta de kloke og veloverveide valgene. Det er best både for hver enkelt, for helsetjenesten og for samfunnet som helhet. Vi kan ikke la folk dø for tidlig av diabetes 2 eller andre livsstilsykdommer.

Men da må også folk selv ta ansvar. Alt med måte.