Lappen i heisen med «Jeg kan handle for deg» sier sitt

KRONIKK: I heisen har en nabo hengt opp en lapp med tilbud om å gå i butikken for den som ikke kan, eller som er redd for å bli smittet av virus. Det er fint å se hvordan vi i disse karantene-tider finner måter å hjelpe hverandre på.

«I Stavanger, Sandnes og flere andre steder deltar kirken i dugnaden for å hjelpe folk som er i karantene eller på andre måter har fått begrenset mulighet til vanlig liv», skriver biskop Anne Lise Ådnøy. Foto: Anders Minge

Anne Lise Ådnøy Biskop i Stavanger

Den norske kirke jobber for tiden kreativt med å være kirke i uvante former. De siste årene har det blitt lagt til rette for god kommunikasjon på digitale plattformer og i sosiale medier. Det ser vi verdien av nå.

Vi skal være glad for muligheten til å møtes på sosiale medier, men det kan aldri fullt ut erstatte det å møtes fysisk. Det slår meg hvor sterkt jeg allerede savner det fysiske fellesskapet i gudstjenesten og den ordentlige nattverden. Nå lærer vi noe om hvor sårbare vi er og hvor avhengige vi er av hverandre.

Eksempler på hverdagsomsorg

Den avhengigheten kan vi tenke konstruktivt om. Her er noen gløtt inn i litt av det store arbeidet som skjer i menighetene i bispedømmet nå:

I Stavanger, Sandnes og flere andre steder deltar kirken i dugnaden for å hjelpe folk som er i karantene eller på andre måter har fått begrenset mulighet til vanlig liv.

På Karmøy har kirken opprettet et eget telefonnummer for folk som ønsker samtaler eller hjelp.

Frøyland-Orstad menighet delte nylig ut en «fastekalender» etter samme prinsipp som adventskalendere. Nå tilbyr de via Facebook-filmer og aktivtetsopplegg knyttet til hver luke i kalenderen. Dette kan gi god hjelp for den som skal underholde hjemmeværende barn.

En menighetsansatt minner oss om noe viktig: «Telefon fungerer som en god måte å nå de eldre på nå, for å gjøre det litt mindre ensomt for noen og for å kunne stille med et lyttende øre til de som er bekymret over situasjonen.»

Dette er eksempler på hverdagsomsorg. I kirkelig språk heter omsorgsarbeid «diakoni», som betyr tjeneste. Det er fint med alt som blir organisert og dermed registrert, men det aller meste av innsatsen i denne unntakstilstanden er jo ikke organisert. Vi er knyttet til nettverk i familie, slekt, nabolag og kollegafellesskap. Vi vet om hverandre og kan hjelpe, slik lappen i heisen viser. Vi stiller oss til tjeneste der vi er, så godt vi kan.

Har ikke avlyst kirkelige handlinger

«Kirken følger de regler og anbefalinger som det lokale helsevesen i hver kommune har», understreker biskopen i Stavanger. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Nyheten om at kirken må utsette konfirmasjoner fikk mye oppmerksomhet. Vi skjønner at det blir utfordrende for familier og menigheter. Situasjonen krever likevel at vi innretter oss klokt. De lokale menighetene vil så snart som mulig sende ut nye datoer for konfirmasjon. Vi ser at dette må samordnes i noen områder, og prostene har en viktig oppgave her. De nye datoene sendes ut med forbehold, men det er lov å håpe at vi etter sommeren har mer normale forhold.

Så langt det er mulig gjennomføres kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd. Vi har ikke avlyst noen kirkelige handlinger, og vi tar fortsatt imot innmelding til dåp og vigsel. Kirken følger de regler og anbefalinger som det lokale helsevesen i hver kommune har.

En spesielt sårbar situasjon oppstår rundt dødsfall og gravferd. Vi må forholde oss til hvor mange det er tillat å samle der gravferden holdes. Medfølelse må komme til uttrykk uten klemming eller håndtrykk. Selv om det er tungt å forholde seg til disse begrensningene, mener vi at det beste er å avholde gravferd innenfor det tidsrommet som er vanlig under normale omstendigheter.

Det blir en annerledes høytid

Det er vår. Mange er friske nok til å komme ut på tur. Turgåere ser hverandre oftere inn i øynene, som om vi søker etter gjenkjennelse og smil. Vi vet ikke hvor lenge unntakstilstanden vil vare. Våren 2020 blir uansett husket. Elias Blix sin kjente vårsalme bærer gjennom sånne dager: «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår eingong.»

På Stavanger bispedømmes nettsider starter en «andaktsstafett», men en ny, kort betraktning hver dag, skrevet av våre lokale prester. Det aller viktigste vi som kirke forvalter er ordet om Jesus. Vi forbereder påske, som blir en annerledes høytid i år. Det nasjonale Kirkerådet og NRK samarbeider om kringkasting av gudstjenester og musikkandakter i den stille uke.

Frykt og uro kan stjele krefter vi trenger til praktisk nestekjærlighet nå. La påskebudskapet pirre en nysgjerrig tro. Kan det være sant at død og dødskrefter er overvunnet? Vi er mange som jobber intenst med kommunikasjon på flere plan for tiden. Bruk også muligheten vi alle har til å kommunisere med Gud. Søndag kaller Norges Kristne Råd til felleskristen bønnedag. Det samme skjer i mange andre land og kirker.

De som har minst, rammes hardest

Løft blikket og se at behovet for trygghet ikke bare finnes her hos oss. Når vi har fått vent oss til den nye tiden, kan vi sørge for å ikke bli nærsynte. På denne tiden av året pleier konfirmantene å gå fra dør til dør i Kirkens Nødhjelps «Fasteaksjon». I år utfordres vi til å gi vår gave uten at noen ringer på døra. Vi vet at også denne krisen rammer hardest der folk har minst. Kirkens Nødhjelp har fokus på å gi tilgang til rent vann, og dermed til forebygging og smittevern. Søk opp «Kirkens Nødhjelp» på Vipps hvis du ønsker å gi en sum.

Kan vi se for oss en vennlig, imaginær lapp der det står: «Jeg kan gi deg noe å handle for.»

For de fleste er det lettere å gi hjelp enn å be om hjelp. Kan hende har flere erfart at det finnes en finstemt og spennende balanse i alt? Den som gir hjelp og strekker seg ut mot andre, får ofte mer tilbake enn det hun har gitt.

Studentprest Elise O. Søvik ved VID har formulert denne håpsbekjennelsen:

Jeg tror på håpets lys

som jeg ser i øynene dine

Jeg strekker meg mot Gud

Jeg strekker meg mot håpet

Jeg strekker meg mot lyset

Jeg strekker meg mot deg

La oss ta denne utfordringen: Hvem strekker jeg meg ut mot i denne tiden?