Nei til kjekkaser i spaltene

DEBATT: Å oppleva kjekkaser så kjekke seg bare for å vera kjekke, e’kje någe kjekt! Likevel ser vi at de har tatt bolig midt i blant oss, og kommer til uttrykk i Aftenbladets spalter.

Debattinnlegg

Sveinung Bendiksen Stavanger

Vi har sett det i økende grad de senere årene, spesielt i kommentarartikler, men også i lederartikler. Kjekkasene får boltre seg, med sitt kjekkaseri, som reduserer Aftenbladets betydning som et seriøst meningsbærende organ.

Det er leit også å innse at redaksjonens ledelse, altså sjefredaktør Lars Helle, er med på kjekkasløpet. Hvis ikke, hadde han satt foten ned for lenge siden.

Det siste eksempelet på kjekkaseri fikk vi i en kommentarartikkel 25. mars gjennom tittelen: «Få meg på, for faen»!

Oppbrukt uttrykk

Uttrykket er forslitt. Det er gammelt. Det er oppbrukt. Så vidt jeg erindrer, skyldtes det en arbeidsulykke i NRK, der en frustrert korrespondent, med en viktig nyhetsmelding i lomma, slengte ordene til hjemmeredaksjonen, uten å vite at han var på lufta. Ordene gikk direkte ut til det norske folk.

Ingen arbeidsulykke

Tittelen med denne ordbruken var ingen arbeidsulykke i Aftenbladet. Den tittelen burde aldri ha stått på trykk. Det er faktisk mange lesere som reagerer kraftig på bruk av banneord. Det kan ha religiøse årsaker. Det finnes hjem som lærer barn og unge at man kan få et godt liv uten banning. Det er ikke Aftenbladets oppgave å fronte det motsatte. Det kan rett og slett også være så enkelt at mange mener at banning ikke beriker språket. Tvert i mot.

Publisert: Publisert: 30. mars 2020 10:00