Et skritt av gangen for å nå bærekraftsmålene

Mange har hørt Klovner i kamp-sangen med teksten om at «Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i mål?». Verden har sammen satt noen store mål som vi skal nå innen 2030, FNs bærekraftsmål. Vi skal avskaffe fattigdom, sørge for skolegang til alle barn, gode helsetjenester til alle, ren luft, friske hav og innsats mot menneskeskapte klimaendringer.

Har nådd mange viktige mål

Målene kan virke store og kanskje uoppnåelige. Men de er ikke umulige å nå. Det vet vi, fordi vi allerede har nådd så mange viktige mål i verden de siste tiårene. Fattigdommen er halvert, nesten alle barn får vaksine, og vi lever stadig lenger. På område etter område har vi gjort en innsats og fått store resultater.

Men noe og noen står igjen. Det er 31 land som ligger lengst unna å nå de felles målene. De fleste av dem ligger i det sørlige Afrika. Det er noen grupper som ikke har tatt del i utvikling, framskritt og optimisme. Blant disse er personer med nedsatt funksjonsevne, LHBT-grupper og i en del land er også kvinner sårbare grupper som er utelatt fra utvikling. De må også med før vi kan krysse av på om hvert enkelt av de 17 målene er nådd.

Bærekraftsmålene handler om dugnad. Folk må ta ansvar for egen bakgård - eller egen organisasjon, virksomhet eller kommune. Og vi må samarbeide for å nå de store, globale målene.

Det er bare 11 år til fristen går ut, så vi har ikke mye tid. Da FN i fjor gjorde opp status var konklusjonen at verden ikke er rute til å nå målene. Det er fortsatt altfor mange som ikke vil klare dette innen 2030 om vi ikke får opp farta, om vi ikke øker innsatsen. Det betyr at det haster med handling.

Sangen om målene fortsetter med: «Hvordan går du på bena til Nepal? Et skritt av gangen!»

Inviterer til nattevandring

Denne helgen inviterer Norad, sammen med Sandnes kommune og Stavanger turistforening, folk til nattevandring for bærekraftsmålene. Det gjør vi fordi vi trenger mange med for å lykkes i arbeidet med å nå disse målene. Uten at folk kjenner til dem, kan vi heller ikke mobilisere den kraften som er nødvendig for å lykkes med å fjerne fattigdom og få ren natur. På samme måte som vi går sammen opp til Dalsnuten på lørdag, må vi gå sammen for å nå bærekraftsmålene. De er store, men de kan nås om vi gjør det et skritt av gangen.