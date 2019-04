Din advokat Per Danielsen sier om den ferske dommen i Gulating lagmannsrett at nå er det altså fritt frem for å kalle folk for nazister her i landet.

Vil du være så snill å fortelle ham at uttalelsen «Han er en nazilærer» ikke er det samme som «Læreren er en nazist.» Og videre – «Hun er en nazileder», er ikke det samme som «Lederen er en nazist».

Sa ikke at du er nazist

Nazi som prefiks blir brukt om en person som er ekstra streng og autoritær i sin gjerning. Da Løgnaslaget sa «nazifrisør» om deg, var det fordi du var sjeldent streng da du avviste kunden i din salong – men de sa ikke at du er nazist.

Jeg har en vag følelse av at advokaten din nå er en av veldig få personer i Norge som ikke ser forskjellen. Så det er heller tvilsomt at det er smart å anke – kostnadene for tapende part kan bli stadig høyere.

På vegne av oss skattebetalere

Og på vegne av oss skattebetalere, så er det jo heldigvis sånn at det er slett ikke sikkert at ankeutvalget i Høyesterett ønsker å bruke tid på en advokat som ikke har særlig peiling på språklige nyanser.