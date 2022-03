Redd ukrainerne fra døden, vi er alle ansvarlige for hverandre og for en fred­full verden!

DEBATT: Stopp de russiske militære angrepene, stopp dette regimet, og redd både vår og deres framtid!

Høygravide Mariana Vishegirskaya utenfor sykehuset i Mariupol etter det ble truffet av russisk ild onsdag 9. mars. Senere fødte hun ei jente på et annet sykehus i Mariupol. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

Kseniia Zasypko Mykolaiv, Ukraina

Kseniia Zazypko skriver fra Mykolaiv , som ligger ca. sju mil nordvest for Kherson. Teksten hennes, som er oversatt fra engelsk av Aftenbladet, er sendt gjennom en norsk venn. Hele hennes familie bor i Mariupol.

Jeg appellerer til alle organisasjoner om det som skjer i Mariupol i Donetsk-regionen i Ukraina. Innbyggerne i Mariupol dør, uten mulighet til å overleve. De har ingen forsyninger, ikke vann, ikke mat, ikke elektrisitet, ikke internett, ikke gass, og det er ingen forhandlinger. Akkurat nå er rundt 700.000 mennesker gisler i den militære situasjonen der mens russerne angriper byen.

Rundt 5000 mennesker i området er drept, skadet eller døde som følge av mangel på vann og mat. Blant dem 17 barn.

Slektninger eller andre nærstående kan ikke nå gjennom til Mariupol, og kan ikke engang informere dem om at det skal komme en humanitær korridor å flykte gjennom.

Sivile vet ikke hva som skjer, for de er redde for å forlate hjemmene sine på grunn av skytingen.

Mange er på sykehus uten medisiner. Andre kan ikke begrave sine døde familiemedlemmer. Døde kropper ligger og råtner i hjemmene.

Familier vet ikke om deres mødre, fedre, søsken, døtre og sønner fremdeles er i live, eller om de trenger medisinsk hjelp som sykehusene ikke kan gi dem. Barn dør i andre nødssituasjoner også.

Krigen har også nådd Mykolaiv, der innsenderen bor.

Vi forstår ikke hvorfor Røde Kors og andre humanitære organisasjoner ikke offentlig kunngjør for verdens myndigheter at de er blokkert fra å gi hjelp der krigen skjer.

Vi krever at hele verden og organisasjoner for menneskerettigheter og beskyttelse hjelper oss, for den eneste muligheten vi har akkurat nå, er å appellere til dem.

Redd ukrainerne fra å dø, for vi er alle ansvarlige for hverandre og for en fredfull verden! Gi ikke Putin muligheten til å ta til fange og erobre en hel verden! Stopp de russiske militære angrepene, stopp dette regimet, – og redd både vår og deres framtid!