Hvorfor grensejustering til Strand?

DEBATT: Innbyggerne i Forsand-delen av Sandnes skal om kort tid gjennom telefonoppringing få si sin mening om hvilken kommune de ønsker å tilhøre.

– Innbyggerne i Forsand bør si ja til Strand fordi det blir kortere avstand til viktige tjenestetilbud, skriver Sp i Strand. Her Lysefjordbrua.

Debattinnlegg

Debatt

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Innlegget er skrevet av Senterpartiet i Strand: Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø

For oss i Senterpartiet i Strand er det viktig at folket får si sin mening gjennom en grundig prosess slik at det kan skapes ro uavhengig av resultat. Det fortjener innbyggerne i den flotte Forsand-bygda!

Kraftinntektene som skapes i Ryfylke blir igjen i Ryfylke.

Veldrevne kommuner

Enten det blir Strand eller fortsatt Sandnes, vil innbyggerne bo i en god kommune med gode tjenestetilbud. Både Strand og Sandnes er veldrevne kommuner med gode tjenestetilbud og flinke ansatte.

Her er de viktigste argumentene for hvorfor Senterpartiet i Strand mener innbyggerne bør si ja til grensejustering til Strand:

Kortere avstand til viktige tjenestetilbud for innbyggerne.

Større mulighet for politisk engasjement, medvirkning og innflytelse.

Forsand er en større utkant i store Sandnes enn i Strand.

Søre Ryfylke blir styrket som region.

Kraftinntektene som skapes i Ryfylke blir igjen i Ryfylke med mulighetene det gir for å styrke regionen for bosetting og næringsutvikling.

Eiendomsskatten bortfaller ved en grensejustering.

Skolen opprettholdes og utvikles til et Oppvekstsenter.

Forsandheimen opprettholdes.

Jobbgaranti for kommunalt ansatte.

Gi kommunehuset på Forsand innhold med f.eks. privat/offentlig kontorfellesskap.

Pulsåren mellom Strand og Forsand er døgnåpent hele året. Strand ønsker fortsatt ferjedrift, men det er utenfor både Sandnes og Strand sitt herredømme å bestemme videre skjebne for det privatdrevne kommersielle sambandet.

Aktiv distriktspolitikk

En aktiv distriktspolitikk er viktig for å videreutvikle den flotte Forsandbygda med fortsatt bolyst og nærhet til viktige tjenestetilbud og de som styrer kommunen. Vi tror at innbyggerne har større muligheter for å bli sett og hørt som en utkant i Strand enn som utkant i en stor by.