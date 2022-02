Fjerner dere privatskoler, fjerner dere valgfriheten

DEBATT: Regjeringen varsler innstramming i friskoleloven, og Arbeiderpartiet vil gjøre det enda vanskeligere å velge privatskole.

«Anerkjenner ikke Arbeiderpartiet at norsk ungdom er forskjellig, og vil ha muligheten til å velge skole selv?» spør Alva Helena Porter Ramse.

Debattinnlegg

Alva Helena Porter Ramse Styremedlem i Lyngdal KrFU

De vil styrke den offentlige skolen fordi de mener at: «Et stadig økende antall friskoler er en direkte trussel mot den norske fellesskolen». Det er trist å se at Arbeiderpartiet så tydelig ikke ønsker flere privatskoler. Det er selvmotsigende at Arbeiderpartiet i det ene øyeblikket ønsker mer mangfold, når de senere ønsker å snevre ned på et mangfoldig utdanningstilbud.

Arbeiderpartiet ønsker å detaljregulere friskolene, dette er steg i feil retning.

Fungerer ikke optimalt

Anerkjenner ikke Arbeiderpartiet at norsk ungdom er forskjellig, og vil ha muligheten til å velge skole selv? Den allerede ekskluderende fellesskolen fungerer ikke optimalt, det har vi sett flere tilfeller av.

Jeg er glad for at KrF tar på alvor at norsk ungdom er forskjellige. Ikke alle elever har samme forutsetninger når det kommer til læring. Da er det godt å ha nytenkende privatskoler på banen som kan tilby annet enn bare tradisjonell undervisning.

Arbeiderpartiet ønsker å detaljregulere friskolene, dette er steg i feil retning. Jeg mener at vi heller bør heie frem den verdien friskolene er, og det gode det gjør for samfunnet vårt. For ett år siden fikk jeg ta ett av mine livs største valg så langt. Da sto valget mellom offentlig skole og privatskole. Valget falt på privatskolen. Som viste seg å være livsforvandlende for meg.

Viktig tilbud

Jeg, som veldig mange andre, valgte å gå på friskole for å få et godt læringsmiljø og verdibasert undervisning. Min skole skiller seg fra den offentlige skolen fordi den er drevet på bakgrunn av tro og verdier. For meg, og mange andre, er dette et viktig tilbud! Jeg er overbevist om at privatskole er det beste valget for meg. Jeg unner alle elever å selv kunne velge hvilken skole som passer best for dem. Hvor de kan være trygge på at undervisningen er tilrettelagt for akkurat deres behov. Så kjære Arbeiderpartiet og Jonas: Vær så snill å la valgfriheten til oss elever være i fred!