Å kritisere sykkelstien på Undheim er oppsiktsvekkende frekt

DEBATT: Fra Oslo advares det nå mot «Undheimsmodellen». Frykten er at bygda i Time kan lage en ny mal for enklere sykkel- og gangstier langs offentlige veier her i landet. Her tar austlendingene gull i grenen molbo.

At en austlending er så freidig at han tør påpeke mangler ved stien er oppsiktsvekkende. At den ikke er forskriftsmessig kan jærbuen svelge, men mangler ved stien? Det blir som å kalle jorden flat eller fornekte månelandingen.

Christer Nilsen Sandnes

Det er få ting her i landet en skal være stoltere av en jærbuen. Sunn fornuft, arbeidsevne og standhaftighet kjennetegner jærbuen, gjerne i kombinasjon med skitne arbeidsklær og ett redskap i hånden.

Jærbuer fikser alt

Jærbuen bryr seg lite til ingenting om diskusjon og byråkrati, for mens diskusjonen pågår og byråkratene gjør sitt, har jærbuen fikset det alt. Jærbuen trenge sjeldent en plan, han vet instinktivt hva planen er og hvordan han oppnår resultatet. Jærbuen kunne bygget biler med spader, så god er jærbuen, og har du møtt en jærbu, vet du det er sant. Kort og godt, en jærbu fikser alt og er et arbeidsjern. Arbeidsviljen og fornuften er nøye programmert i jærbuen lenge før fødsel, det er nøye avlet frem for å ikke produsere en generasjon med daunakker.

Der er mange fantastiske skjellsord på Jæren. Tomlekug, daunakke og drolt er noen av dem. Men kaller du han ein «austlending», da må du ha joggesko på, da har du rett og slett gått for langt. På Jæren føyer «austlending» seg inn i rekken med dødssynder, og er en av de verste bommertene du kan begå på Jæren. Det eneste som er verre enn å kalle en jærbu for austlending, er å være en latsabb (les daunakke).

Nå rulles nok et eksempel på hvorfor det ikke er så lurt å slenge ut «austlending» i hytt å pine på Jæren. På Undheim tar Norge (les austlendingen) gullmedalje i grenen molbo. Her har jærbuen bygget en flott sti, som absolutt ikke var noen «krøttersti». Den er perfekt og kostnaden en brøkdel av hva austlendingen skulle ønske den var. Den er til og med kåret til landets billigste sykkelsti.

Ta deg en pære

Men nå advarer «austlendingen» om Undheim- modellen, stien er visst ikke forskriftsmessig. De er bekymret for at denne stien på Undheim skal bli malen for fremtidige prosjekter. At en austlending er så freidig at han tør påpeke mangler ved stien er mildt sagt oppsiktsvekkende. At den ikke er forskriftsmessig kan jærbuen svelge, men mangler ved stien? Det blir som å kalle jorden flat eller si at det aldri var noen månelanding. Jærbuen produserer ikke produkter med mangler, bare se på alle steingardene på Jæren, de er langt ifra forskriftsmessige, men har nå stått i hundrevis av år, og vil stå lenge etter alle de forskriftsmessige gjerdene har råtnet på rot. Det faktum at en jærbu har bygget stien, er et kvalitetsstempel som ingen forskrift kan overgå, men bør etterleves.

Austlendingen bør ta seg ei pære. Se heller til Undheim, lær av Undheim og gjør som Undheim.

