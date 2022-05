Jeg gruer meg til russetiden for jeg er ikke invitert med i noen gruppe

DEBATT: Ja, du leste rett. Jeg gruer meg til russetiden. Dette er ord jeg ikke tør å si høyt, og jeg velger derfor å skrive det anonymt her.

Russetiden er rett og slett blitt et resultat av umodne ungdommer hvor det sosiale hierarkiet er så kraftig at det ødelegger folk. Derfor gruer jeg meg virkelig til det som egentlig skulle være en morsom feiring.

Debattinnlegg

Anonym elev (18) St. Olav videregående skole

Russetiden. Den store feiringen av tretten års skolegang. En måned hvor alle fester og har det moro. Eller har kapitalismen, egoismen og umodenheten hos 18- og 19-åringer tatt over det som en gang var en vakker feiring?

Om ett år er jeg russ. Da skal jeg gå rundt i blå dress, dele ut russekort og ha det kos med venner, og kanskje en russegruppe – hvis jeg får være med på en da. Russetiden i dag krever at man har en gruppe for at man skal være «skikkelig» russ. Men hva gjør jeg da? Alle vennene mine er spredd på to grupper, hvor ingen av dem har invitert meg. Det synes de ikke er naturlig. Hvordan blir det å være russ alene?

Dyrt å være russ

Verre blir det av at vennene mine snakker om russegruppene sine i hvert eneste friminutt nå. Jeg kan sitte å spise lunsj med en, hvor en annen kommer bort og helt uskyldig stiller spørsmålet «har du tenkt på hvilket av gruppenavnene du liker best?» eller «shit, husker du hva som skjedde på gruppefesten i helgen?». Ikke at jeg har et stort problem med at de snakker om fester eller gruppenavn, men der sitter jeg – som de vet ikke er på en gruppe – og må høre på de snakke om hvor kjekt de har det sammen.

Jeg er faktisk skikkelig bekymret for at jeg kommer til å være alene hele russetiden. Kanskje skal jeg be om ekstravakter på jobb, eller finne meg noe annet fritidssyssel slik at jeg ikke føler meg så alene. Jeg vet ikke ennå.

Det er ikke bare ekskluderingen som er et stort problem i russetiden. Det økonomiske aspektet er også høyst relevant. En standard pakke fra Russeservice koster 999 kr. Selvsagt kunne jeg ha kjøpt en gjenbruksdress, og laget selv – men dette øker ikke akkurat sosial status, som er svært viktig hvis man skal ha noen å være med i russetiden. Videre er det mange som tar inngangspenger både på bussen og på festene sine – tar betalt av andre folks desperasjon.

Et stort drikkepress

Dessuten er alkohol også veldig dyrt. Og en russetid uten å drikke? Det kan gå fint for meg, men med det drikkepresset som er, så går det nok ikke det fint om jeg skal ha sjans å være med på en gruppe – eller ha noen å være med. Jeg har vært 18 år i noen måneder nå, men aldri drukket alkohol. Ikke fordi jeg ikke vil, men fordi jeg ikke har blitt invitert på fester eller vært i situasjoner hvor det er naturlig. Det kan jeg selvsagt ikke si høyt, derfor lyver jeg på meg å ha drukket – kun for å passe inn.

Aftenbladet kjenner innsenderens identitet.