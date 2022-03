Driver våre politikere strutsepolitikk?

DEBATT: Kampen mot tap av arts- og naturmangfold er like viktig som kampen for bærekraftig industri og fornybare energiløsninger.

Dersom vår sivilisasjon skal lykkes i å overleve, er første forutsetning at vi nå må ta på alvor vår totale avhengighet av det økologiske miljø vi er en del av.

Debattinnlegg

Knut Sellevold Sandnes

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I 2015 utga Jared Diamond boka «Collapse – how societies choose to fail or succeed.» Han analyserer en rekke tidligere samfunn som etter en blomstringstid simpelthen kollapser. Det er mange og komplekse grunner til dette. En faktor går ofte igjen. Grunnet befolkningsøkning utnyttes naturressursene på en slik måte at den økologiske balansen ødelegges. Samfunnet ødelegger livsgrunnlaget for sin eksistens. Tidligere sivilisasjoner hadde ikke nok kunnskap om økologi til å forhindre sin egen undergang.

I dag har vi slik kunnskap. Vi vet at et rikt biomangfold gir oss sterke og bærekraftige økosystemer som kan tåle en støyt også i tider med klimaendringer. Svekking av biomangfoldet svekker også økosystemene og gjør dem mer sårbare for endringer.

Driver vi strutsepolitikk?

I flere år har forskere nasjonalt og internasjonalt slått alarm. Klodens biomangfold er alvorlig truet. Antall dyre- og plantearter som forsvinner er akselererende. Som eksempel kan vi nevne at i Norge er: Under 4 % av skogen er vernet, målet er å verne 10 %. I 2021 var 2752 dyrearter oppført som truet (rødlistet) og 1359 arter i faresonen. Vi har snart ikke noen arealer igjen som kan beskrives som «kvalifisert villmark»

Veibygging, hyttefelt, industri- og næringsparker, vindkraftanlegg med mer beslaglegger store naturområder og områder med dyrkbar jord. Gradvis fragmenteres naturen uten en helhetlig plan og oversikt. KonKraft er et trepartssamarbeid mellom staten, NHO og fagforeninger. Dette er en mektig og sterk interessesammenslutning. Vi kan fort bli enige om betydningen av konkurransekraftig industri og behovet for fornybar energi. En ting er påfallende når jeg leser uttalelser fra sentrale aktører innen disse tre gruppene. Jeg finner få eller ingen referanser til den økologiske krisen vi er midt inne i. Jeg får assosiasjoner til strutsen som stikker hodet i sanden når den bli truet.

Vi må ta naturen på alvor

Dersom vår sivilisasjon skal lykkes i å overleve, er første forutsetning at vi nå må ta på alvor vår totale avhengighet av det økologiske miljø vi er en del av. Kampen mot tap av arts- og naturmangfold er like viktig som kampen for bærekraftig industri og fornybare energiløsninger.

Vi har kunnskapen – nå må vi handle i tråd med de Vi må få hodet opp av sanden – lytte til dem som advarer oss – og våge å se virkeligheten i øynene.

Vi tenger et firpartssamarbeid. Staten, NHO og fagforeningene må suppleres med kompetanse, uavhengig av økonomiske interesser, innen biologi, økologi og vern av natur. Sammen kan det det da kanskje skapes en ny politikk der naturverninteresser og industriaktør ikke kjemper mot hverandre men forenes i et felles engasjement for bevaring av natur- og artsmangfold.

Det kunne bli en politisk kursendring mot suksess og ikke kollaps.

I flere år har forskere nasjonalt og internasjonalt slått alarm. Klodens biomangfold er alvorlig truet. Antall dyre- og plantearter som forsvinner er akselererende.