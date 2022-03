Er vi mer interesserte i ukrainske flyktninger enn i afrikanske?

DEBATT: Jeg blir kvalm av Putin og krigen. Kvalm av all ondskap og urettferdighet i verden. Men mest av alt blir jeg kvalm av den dobbeltmoralen vi nå utviser.

Er det innafor å bare ta fra penger fra bistandsbudsjettet som er øremerket klimaflyktninger, krigsflyktninger og politiske flyktninger i andre deler av verden, og bruke på flyktninger fra Ukraina?

Anne Marie Lofthus Stavanger

80 millioner mennesker er på flukt i verden i dag, per nå er rundt 3 millioner av disse fra Ukraina. Nå er jeg ikke så bekymret for de ukrainske flyktningene. De blir godt ivaretatt. Vi ønsker dem velkommen med åpne armer. Vi inviterer dem hjem og vi drar ned med biler og busser og passer på at de ikke havner i fanget på menneskehandlere.

Vi får på plass flyktningmottak på rekordtid og vi ser på hvilken ressurs de kan være i norsk arbeidsliv. Til og med Sylvi Listhaug er positiv til flyktningene. Vi omdisponerer bistandspengene og bruker dem her hjemme nå. Også jeg ønsker at vi skal ta imot ukrainske flyktninger, men jeg vil at vi skal ta imot dem på samme grunnlag som vi vil ta imot andre typer flyktninger.

En tanke i hode om gangen

Som alle andre blir jeg påvirket av bildene vi få servert dag ut og dag inn av barn og kvinner som skilles fra fedre som må være igjen å forsvare landet. Sykehus som blir bomba og sivile som blir drept. Vi må ikke selv søke informasjonen for å oppdatere oss om situasjonen. Vi blir matet med det. Det er umulig å ikke åpne lommebøker og hjem, og stappe bilene våre med medisinsk utstyr og kjøre til grensen.

Når Utenriksdepartementet (UD) velger å innføre en midlertidig stans i utbetaling av bistandspenger til FN og Verdensbanken, går det utover de som er dårligst stilt i hele verden til fordel for noen som er akutt dårlig stilt i vår egen verdensdel.

Burde vi ikke stille litt flere spørsmål til det som nå skjer? Er det innafor å bare ta fra penger fra bistandsbudsjettet som er øremerket klimaflyktninger, krigsflyktninger og politiske flyktninger i andre deler av verden? Danmark som slett ikke skulle ha syriske flyktninger har nå åpnet alle grenser og omdisponerer 2 milliarder kroner fra bistandspenger som skulle gå til Sahel.

Sahel sier du. Hva er det? Det er ikke din feil at du ikke har hørt om det. Det er mediene. På et eller annet tidspunkt så gikk vi lei av å høre om Afrika. Og det vi ikke leser om og klikker på, det skriver ikke mediene om. Så som du skjønner er det ikke bare mediene sin feil allikevel. Det er litt min feil, det er litt din feil og det er litt medienes feil som ikke klarer å vinkle og skrive om det på en måte som folk ønsker. Eller er det bare det at vi kun klarer å ha en tanke i hode om gangen?

En enorm humanitær krise

Sahel er et belte i Afrika som strekker seg fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet i øst. Ifølge Flyktninghjelpen er dette verdens mest konfliktfylte og neglisjerte region. Det inkluderer land som Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tsjad, Sudan, Etiopia, Eritrea, Djibouti og Somalia. Totalt hadde dette området 4,2 millioner flyktninger, og det var bare i 2019. De flykter pga. krig, konflikt, men ikke minst på grunn av klima og at de ikke har noe livsgrunnlag der lenger. I 2020 hadde vi nærmere 31 millioner klimaflyktninger ifølge European Parliamentary Research Service.

Dette tallet anslås til å stige mot 1 milliard mot 2050. Det at 1 milliard mennesker flykter på grunn av klima og påfølgende naturkatastrofer, vil ramme oss alle. Da kan vi for alvor snakke om matvaresikkerhet. Det er nesten komisk at vi nå har hørt mer om matvaresikkerhet og kornlager enn det vi har hørt om den saken på ti år. Plutselig er bonden viktigere enn aldri før. Men det skulle en krig i Europa til for at vi forsto det. Det holdt ikke med at det spås 1 milliarder klimaflyktninger mot 2050.

Poenget mitt med denne «utblåsingen» er medienes makt og hver enkelt av oss sitt ansvar til å stille spørsmål om hva som skjer. Synes mediene det er uetisk å ta opp andre flyktningkriser i verden i disse dager? Hva om vi ble matet med innslag og reportasjer fra for eksempel Sahel i 30 dager?

Tenk på ørkenspredningen

Forstår vi hvordan denne situasjonen påvirker matvaresikkerheten vår og hvor viktig det ville være for matvareforsyning og flyktningstrømmen i hele verden hvis man klarer å få kontroll på ørkenspredningen? Det å stanse utbetalinger av bistandspenger midler og omdisponere pengene, hva går det på bekostning av? Hva med Fatima Abba (25) og hennes to barn på 4 og 7 år som flyktet til fots i kuleregnet i Nigeria. Hvordan går det egentlig med dem? Kom det en buss for å hente dem og ta dem med til et trygt og godt land?

Når Utenriksdepartementet (UD) velger å innføre en midlertidig stans i utbetaling av bistandspenger til FN og Verdensbanken, går det utover de som er dårligst stilt i hele verden til fordel for noen som er akutt dårlig stilt i vår egen verdensdel. Hvorfor kan vi ikke bevilge et par milliarder ekstra fra seksdoblingen vi har i inntekter på olje og gass? For å ikke snakke om strøminntektene. Så da får de bare smøre seg med litt tålmodighet, de andre 77 millionene flyktningene rundt forbi i verden.

Det er nesten komisk at vi nå har hørt mer om matvaresikkerhet og kornlager enn det vi har hørt om den saken på ti år. Plutselig er bonden viktigere enn aldri før. Men det skulle en krig i Europa til for at vi forsto det.