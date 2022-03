Få såkornet i jorda for nå truer krigen matsikkerheten

KRIG: Ukraina – en av verdens viktigste kornprodusenter er invadert av Russland. Når man er opptatt av å gjemme seg i bomberom, eller være på flukt, eller å forsvare sitt land, har man ikke tid til å så korn som kan bli til brød til både egen befolkning og store deler av resten av verden.

Vi kan ikke vente til jordbruksoppgjøret med å gi bøndene beskjed om å så korn. Kornet må i jorda nå, krever innsenderne.

Debattinnlegg

Arnhild Skretting Advokat

Snefrid Brudevang Hå

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nå må våre politikere våkne. Dere må sørge for at våre bønder får det de trenger for å produsere matkorn. Det holder ikke med fine uttalelser i medier om at vi skal utrede og vi skal tenke på. Det holder ikke å si at våre bønder er viktige for vår nasjonale beredskap, men vi må vente til landbruksoppgjøret kommer – når jordbruksoppgjøret kommer, er jorden sådd og da er det for sent.

Europa er i krig. Våre enkle risikoanalyser stemmer ikke lenger. Det er ikke slik at vi ikke trenger beredskapslager av korn, fordi vi bare kan importere fra utlandet. Utlandet trenger også korn til brød til sine befolkninger.

Strateg Lars Mouland i Nordea Markets har regnet ut at eksportinntektene fra olje og gass i 2022 som følge av krigen, kan bli på ufattelige 2000 milliarder kroner. I 2021 ba Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om 2, 1 milliarder. Staten har også tidligere anslått at de vil tjene minst 28 milliarder kroner på de rekordhøye strømprisene, da beregnet uten moms og elavgift.

På tross av dette så sørger vi ikke for å gi våre bønder det de trenger for å gjøre oss selvforsynte med matkorn, bygge opp våre kornreserver og forhåpentligvis også bidra til de land i verden som trenger korn til brød. Det haster. Jorden skal pløyes og gjødsles og bøndene må vite hva de skal så.

Når jordbruksoppgjøret kommer er det for sent. Det er nå det er vår, frosten holder på å slippe taket i jorda, og bøndene skal så. Våre politikere kan ikke basere seg på bønders anstendighet, gratis arbeid, og manglende inntekter når både vår befolkning, og folk i Europa vil ha behov for matkorn til brød. Nå må våre politikere handle.

Europa er i krig. Våre enkle risikoanalyser stemmer ikke lenger. Det er ikke slik at vi ikke trenger beredskapslager av korn, fordi vi bare kan importere fra utlandet. Utlandet trenger også korn til brød til sine befolkninger.