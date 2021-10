Vi er et ansvarlig styringsparti i Stavanger

DEBATT: To år som en del av flertallet som styrer Stavanger har vist at MDG leverer i et bredt spekter av saker.

– Vi har solid politikk på mange områder i Stavanger, noe som er en prioritet også i fortsettelsen, skriver Håkon Fossmark, Thomas Bendiksen, Daria Maria Szymaniuk, Rune Askeland og Ingvild Sørensen.

Innlegget er skrevet av: Daria Maria Szymaniuk, Ingvild Sørensen, Rune Askeland, Håkon Fossmark og Thomas Bendiksen, kommunestyregruppen for MDG i Stavanger

Miljøpartiet De Grønne gjorde sitt beste lokalvalg noensinne i 2019. Det førte oss for første gang inn i et samarbeid med Kari Nessa Nordtun som ordfører (Ap). Et ambisiøst flertall med klima, barn og unge, sosial- og arbeidsmiljøpolitikk som noen av satsingsområdene.

Etter et stortingsvalg som bare nesten førte MDG over sperregrensen er det på tide å rette søkelyset på det neste lokalvalget. Stortingsvalget viste at velgerne stemmer på mer enn bare én enkelt sak. Miljø er kanskje viktigst for mange, men de lever også i en hverdag hvor skole, helse, arbeid og økonomi betyr mye.

Et parti for alle

Kommunestyregruppen i Stavanger retter søkelyset på helheten. Det er mulig å gjøre Stavanger grønnere samtidig som kommunen blir en bedre kommune å leve i for flere.

For oss er det viktig å verne om velferdsstaten og å redusere forskjellene.

For oss er det viktig at det er barnehageplasser for alle, med god bemanning.

For oss er det viktig med en ansvarlig kommuneøkonomi som sørger for å redusere vedlikeholdsetterslep på våre bygg, men som også setter av midler til fremtidige utgifter.

Ensakspartiet?

Var MDG for fokusert på en sak i stortingsvalgkampen? Ja, mener vi.

Mange organisasjoner gav MDG ros for stortingsvalgprogrammet. Handikapforbundet mente at MDG har den beste politikken for deres område. Det samme mente FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og WWF for å nevne noen. Dette vitner om at vi har god politikk på mange områder.

I Stavanger har vi stått på for å få en egen dyrevelferdsplan, for aktivitetspark i Vålandsskogen, for flere bytrær, for flere menn i barnehagen, for leksefri skole, for bedre psykisk helse, for kreftkoordinator, for bygging av flere barnehager og skoler, for å ta vare på trehusbyen og en byarkitekt for å nevne noe. Alt sammen i tillegg til jobben for å redusere klimautslipp.

MDG har solid politikk på mange områder i Stavanger, noe som er en prioritet også i fortsettelsen. Vårt fokus er på mennesker og miljø. Alt henger sammen.

Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne skal bli et stort folkeparti, inspirert av Die Grünen i Tyskland og Gröna förbundet i Finland. Et parti i sentrum av norsk politikk, med et klart sosialt ansvar i tillegg til den beste klimapolitikken.

MDG skal være et parti som våre onkler og tanter, svigerforeldre og besteforeldre, naboer og venner kan stemme på. Et parti det er lett å like. Et parti som har den mest radikale offensive miljøpolitikken, men som også går til valg på et helhetlig program og snakker om både grendahus, rusreform, fastleger, gratis tannhelse, integrering og Nav. Og om det meste som berører våre hverdagsliv.

Vi vil slakteren på hjørnet alt godt og gjøre hverdagslivene til innbyggerne våre bedre. Vi skal være tydelig på solidaritet og rettferdighet, og snakke både til bonden og læreren. MDG må være et parti som presenterer en framtid vi kan glede oss til.

Det underfundige er jo at det finnes politikk for alt dette i MDG sitt program, men det er ikke så mange som vet om det.

I Stavanger handler det for eksempel om å gjøre det enda lettere å sykle og velge kollektivt. Om å forme en by på barnas premisser, hvor vi tar vare på natur og matjord, og hvor vi lager en skole med mindre stress og lekser, en skole som skal ha plass til alle. Og hvor vi også prioriterer fellesskapet, velferd og næringsliv - ikke bare miljø.

Krise

Pandemien viste at vi som samfunn kan klare å håndtere store kriser. Vi er partiet i Norge som har den beste politikken til å svare på klimakrisen. Men det er ikke noe poeng i å ha rett, så lenge du ikke får rett.

Vi vil derfor kjempe videre for å ha velgerne med oss i klimakampen - ved å være et helhetlig parti som leverer på ikke bare på klima og miljø, men også på mange andre områder.