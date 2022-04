Vi vil gi et bra bidrag til en bru mellom Holmen og Klasaskjeret

DEBATT: Det etterlyses ofte at private utbyggere skal bidra til byutvikling utover bygging av boliger og nabolag. Vi er enige, og håper at planer som våre kan drøftes ut fra samfunnsnytte, uten mistenkeliggjøring.

Vi er villige til å påta oss ytterligere kostnader for en bru mellom Holmen og Klasaskjeret er byutvikling av beste merke.

Debattinnlegg

Ivar Isdal Pynteneset AS

Erlend Aanestad Pynteneset AS

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Derfor faller det oss naturlig å stille et spørsmål tilbake til Aftenbladet:

Skal vår foreslåtte gang- og sykkelforbindelse måles og veies etter andre kriterier enn andre infrastrukturprosjekter fordi initiativet kommer fra en privat aktør? Hva om det viser seg at gangbruen kan realiseres for samme pris som 100 meter bussvei på Hinna? Da snakker vi!

Vi ser at våre planer for gang- og sykkelbru fra Holmen til Klasaskjeret, skaper engasjement og reiser spørsmål. Denne typen infrastruktur kan redusere biltrafikk fra byøyene, gi folk i sentrum direkte og bilfri tilgang til badeplass, park og turområder og revitalisere Holmenområdet.

I forbindelse med utbyggingen av Pynteneset som boligområde, har vi gjennom reguleringsplanen forpliktet oss til å opparbeide Klasaskjeret som offentlig friområde med badeplass, park med forskjellige attraksjoner og turstier. Det vil si at vi bærer anleggskostnadene for en eiendom som ferdig opparbeidet vil bli gitt gratis til allmennheten.

Vi vil bidra

Opparbeidelsen av Klasaskjeret kommer uavhengig av eventuell ny forbindelse mellom sentrum og byøyene. Dette nye friområdet vil uansett bli en attraktiv kvalitet for de rundt 5.000 menneskene som allerede bor på Byøyene og de som flytter inn i ny leilighet på Pynteneset.

Politikerne i Utvalg for by- og samfunnsutvikling har fått beskjed om at utbygger er villig til å gi et betydelig bidrag til bruprosjektet. Endelige rammer for dette avklares i nærmere dialog med kommunen. Vi håper dette er svaret Aftenbladet og andre etterlyser på spørsmålet om vi er villige til å påta oss ytterligere kostnader, og at vi dermed kan gå videre til sakens kjerne: At en bru mellom Holmen og Klasaskjeret er byutvikling av beste merke.

Å gjøre utviklingen av Klasaskjeret som friområde ordentlig, er i alles interesse. Det er viktig at området blir tilgjengelig for flest mulig uten at biltrafikken øker. Se gjerne til Sørenga i Oslo, der det viser seg at folk strømmer til når det legges til rette for bruk. Vi vil at Klasaskjeret skal bli en perle som kan måle seg med det Sørenga i Oslo har å by på.

Sørenga er en populær badeplass i Oslo.

En ny vei til byen

Tenk å ta turen fra sentrum til Klasaskjeret en fin sommerdag, nyte et bad med påfølgende badstu, ta en matbit på vår beboerdrevne café og så rusle tilbake til byen for en forfriskning. Eller hva med å spasere til Natvigs Minde for å oppleve en konsert i det flotte naustet, eventuelt heie på noen som springer sentrumsløpet som nå har blitt en årlig tradisjon over brua.

Vi sier ja takk til både sentrums- og bydelsutvikling.

Hundvåg bydel har i dag kun én fastlandsforbindelse for gående og syklende. En ny bruforbindelse vil være en kjærkommen vei til byen for alle som bor på byøyene. Alle som har prøvd å sykle over Bybrua, vet at man får medvind eller motvind nesten uansett. Vi er overbevist om at en bru som vi foreslår, vil føre til mindre biltrafikk og en sårt tiltrengt revitalisering av Holmen. Da kan et offentlig-privat samarbeid som dette, være et godt redskap.

P.S. Vår foreslåtte bru kan utføres som en klaffebru, slik at den sikrer gode forhold til eksisterende og fremtidig skipstrafikk i havnebassenget. Båter kan også ta turen via Pyntesundet og rundt Engøy hvis de ikke kommer under den nye gang- og sykkelbruen.

Politikerne i Utvalg for by- og samfunnsutvikling har fått beskjed om at utbygger er villig til å gi et betydelig bidrag til bruprosjektet. Endelige rammer for dette avklares i nærmere dialog med kommunen.