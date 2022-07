Sykkelstamveien er et fantastisk prosjekt

Sykkelstamveien blir en fantastisk sykkelvei som vil gjøre det enklere for folk å sykle til arbeidsplassene på Ullandhaug, Forus og mellom Sandnes og Stavanger.

Sykkelstamveien skal gjøre det lettere for syklistene. Her mellom Stavanger og Sandnes i 2020.

Kjartan Alexander Lunde Leder, Rogaland Venstre

Sammen med tilførselsveier vil sykkelstamveien bidra til å doble sykkelandelen på Nord-Jæren. Dette vil være bra både for folkehelsen og miljøet, og vil også bidra til å korte ned på reisetiden mellom de store arbeidsplassene i regionen.

Innlegget til Mathias Renberg (Fpu) karikerer kun kostnadene med sykkelstamveien og tar ikke med de positive effektene. Denne sykkelveien vil stå i 100 år og gi gode helsegevinster og miljøgevinster i lang tid. Sykling medfører bedre helse og reduserte helseutgifter for staten. For at sykling skal være for alle, er det avgjørende at man bygger skikkelige sykkelveier. Mange føler seg utrygge på sykkel. For å motvirke dette trenger vi flere sykkelveier som er adskilte fra bilvei og gangvei. Sykkelstamveien er her en enestående satsing.

I forhandlingene om den opprinnelige Bymiljøpakken i november 2014 ville Frp og Ap vrake sykkelstamveien. Heldigvis fikk Venstre gjennomslag for å ha prosjektet med i Bymiljøpakken i sluttforhandlingene i desember 2014. Prislappen på prosjektet i desember 2014 var på over 1000 millioner 2014-kroner. De lokale folkevalgte var altså klar over at prosjektet skulle koste mer enn 1 milliarder kroner da prosjektet ble vedtatt tatt inn i Bymiljøpakken.

Venstre fikk våren 2017 gjennomslag i forhandlingene med Høyre, Frp og Krf på Stortinget for at sykkelstamveien Stavanger-Sandnes skal fullfinansieres av staten. Regionen vår har etter det fått penger til å dekke hele prosjektet i øremerkede midler.

I årene etter har det vært noe økning av kostnadene ettersom kjøp av eiendom fra de som eier grunnen har blitt dyrere. Etter reforhandlingen av byvekstavtalen var kostnaden for sykkelstamveien på 1436 millioner 2020-kroner. I forrige møte i styringsgruppen varslet Statens vegvesen at kostnadene ser ut til å øke for siste etappene. Dessverre ser vi at kostnadene for alle byggeprosjekter er i kraftig økning, både veier og bygg. Det må en selvfølgelig se på og prøve å finne måter å få ned kostnadene uten at det går utover kvaliteten.

Venstre er utålmodige og vil alltid gå i front for syklistene. Vi vil fortsette å satse på sykkelveier, bysykler og sykkelparkeringer. Vi gleder oss til sykkelstamveien er ferdig. Det vil motivere enda flere til å sykle.