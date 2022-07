Regjeringens politikk er dårlig nytt for norske arbeidsplasser

DEBATT: Jeg frykter at regjeringens politikk vil gjøre veien inn til arbeidslivet smalere, samtidig som de rammer norske arbeidsplasser. Jeg er ikke alene om mine bekymringer.

«Hver dag går dedikerte medarbeidere i bemanningsselskaper på jobb over hele landet. De vet hvor viktig det er å koble behovene i næringslivet med arbeidslivet, og dem som står utenfor det», skriver Margret Hagerup, stortingsrepresentant for Rogaland Høyre.

Margret Hagerup Stortingsrepresentant (H), utdannings- og forskningskomiteen

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn handler om å ta i bruk vår mest verdifulle ressurs – menneskene. Klarer vi å få flere inn i arbeidslivet, vil det ha stor verdi for samfunnet, men en enda større verdi for den enkelte.

Treffer spikeren på hodet

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Schibsted gikk denne uken ut mot regjeringen i Politisk kvarter på NRK og beskyldte dem for å være for dogmatiske og ikke forstå seg på norsk arbeidsliv:

«Når de snakker om storrengjøring av arbeidslivet gir de inntrykk av at det er et veldig skittent sted. Det er noe smuss her og der, men en storstilt storrengjøring er det ikke behov for.»

Dette skjer etter at regjeringen har forbudt midlertidige ansettelser fra 1. juli. Jeg synes beskrivelsen hennes treffer spikeren på hodet.

Svartmaling

Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal alltid være faste, hele jobber. Slik er det også, men ytterpunktene på venstresiden har dessverre fått dominere debatten i altfor lang tid. Det gjør at det er det store flertallet skjæres over én kam. Det er nok få som kjenner seg igjen i Arbeiderpartiet og Senterpartiets svartmaling av norsk arbeidsliv. Arbeidslivet i Norge er nemlig ganske godt: Flere kvinner jobber heltid, arbeidslivskriminaliteten har bremset opp, over halvparten av unge velger yrkesfag, arbeidsledigheten er rekordlav og, ikke minst, 9 av 10 sier de trives på jobb.

Debatten om innleie er ikke over med det første. Det er dårlig nytt for norsk arbeidsliv. De store aktørene fra arbeidsgiversiden – NHO, Spekter, Virke og KS – gikk ut i VG etter statsminister Jonas Gahr Støres tale til LO-kongressen. De reagerte også på bruken av ordet «storrengjøring» om arbeidslivet og skrev i VG:

«Vi fikk presentert et stygt, svart bilde av norsk arbeidsliv. Et arbeidsliv som er utrygt, et arbeidsliv som trenger storrengjøring. Dette er ikke et arbeidsliv vi kjenner oss igjen i.»

Topartssamarbeid

LO har i sitt nye handlingsprogram gått langt i å kreve forbud mot bemanningsbransjen, slik vi kjenner den i dag, og Ap følger etter. Det kjente trepartssamarbeidet minner nå mer om et topartssamarbeid, der regjeringens retorikk om norsk arbeidsliv er splittende og usannferdig.

Sondre Varpe, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, delte deres erfaringer med bemanningsbransjen på et seminar i regi av Fafo i mars. Det generelle inntrykket var at de møtte en bransje som er ganske flinke på å etterleve likebehandlingsprinsippet.

På de områdene Arbeidstilsynet trodde de skulle finne «uhumskheter», så de heller at bemanningsbransjen også kunne være blant de beste arbeidsgiverne. «De er flinke, de tar vare på de ansatte», sa Varpe, men påpekte samtidig at de også har funnet useriøse bedrifter.

Bransjen er ikke svart-hvitt

Hver dag går dedikerte medarbeidere i bemanningsselskaper på jobb over hele landet. De vet hvor viktig det er å koble behovene i næringslivet med arbeidslivet, og dem som står utenfor det. Den delen av bemanningsbransjen snakkes det dessverre lite om. Men det er et faktum at de årlig gir over 70.000 en fot innenfor. 40 prosent av disse kommer rett fra arbeidsledighet, og en stor andel får fast ansettelse.

I en tid hvor næring etter næring har et sterkt behov for arbeidskraft, burde bemanningsbransjen være en del av løsningen. Den har verdifull erfaring, både med å matche arbeidsgiver og arbeidsledige, men også med å etterfylle nødvendig kompetanse.

Alle gode krefter

Norsk arbeidsliv skal være seriøst og trygt. Det står ikke i motsetning til fleksibelt og konkurransedyktig. Skal vi ta i bruk den mest verdifulle ressursen vår – menneskene og arbeidsinnsatsen, – trenger vi alle gode krefter med på laget. Da må vi snakke opp arbeidslivet, samtidig som vi jobber sammen for å ta dem som bryter regelverket.