Pelsdyr – eg takkar tøffe Venstre!

For meg er det svært viktig å vera med og hindra at nye millionar av villdyr av økonomiske omsyn skal sitja innesperra i tronge nettingbur i Norge i åra framover. Eg gjev mi stemme til Venstre og vonar at også andre dyre-elskarar etter kvart vil verdsetja den politiske kampen partiet har ført i denne saka – ikkje minst når dei ser kor få andre parti som er viljuge til å ta denne kampen for dyrevelferd.

Det verkar som elles sindige rogalendingar går heilt av hengslene i denne saka. Om att og om att får ein høyra at det er tåpelege byfolk og folk utan peiling på jordbruk og dyr som kan gå inn for avvikling av pelsdyrnæringa. Ein lukkar augo totalt for det faktum at Den norske Veterinærforeninga, Rådet for dyreetikk og Veterinærinstituttet lenge har rådd til ei avvikling. I denne samanheng meiner ein visst at dyrlækjarane slett ikkje har peiling på dyrehald!

Hovmod står for fall

Ei undersøkjing gjort av Opinion i 2015 viste at mest 70 prosent av det norske folk totalt var imot pelsdyroppdrett. Det var berre blant Sp-veljarane at det ikkje var fleirtal imot. Dei som nå driv uhemma stemmefiske blant oppgaldra pelsdyrkrigarar og hoverer over at Venstre for tida har motgang på partimålingane, bør ta med i reknestykket det gamle visdomsordet om at hovmod står for fall. Eg trur faktisk mange veljarar i lengda vil føretrekkja politiske parti som vågar ta modige avgjerder i viktige samfunnssaker, jamvel om det skulle kosta, framfor parti som snur kappa etter vinden for å få flest mogleg stemmer.

Når Norge nå avviklar pelsdyropprett, så er vi elles i godt selskap. Fleire land forbyr oppdrett. Mellom andre Nederland – 3. største minkprodusent i verda – er i ferd med å avvikla. Men i motsetnad til Norge får ikkje nederlandske oppdrettarar nokon kompensasjon.

Det er dette alle her heime nå burde vera opptekne av: Snarast mogleg hjelp til å skape nytt inntektsgrunnlag i avviklingsperioden og kamp for gode kompensasjonsordningar.

Det vi minst treng, er politikarar som lar tida gå og utnyttar situasjonen til stemmefiske og tomme lovnader om at næringa vil leva vidare, berre ein støttar Senterpartiet.

Lite gjennomtenkt forslag

Eg er samd med Aftenbladet i at stortingsrepresentant Guri Melby (V) kom med eit lite gjennomtenkt forslag, då ho spontant på tv peikte på medisinsk cannabisdyrking som ei mogleg ny næring for einskilde pelsdyrfarmarar. Men det viser at ho i alle fall tenkjer på dette – noko alle nå burde gjera. Ikkje minst dei politikarar som framstår som ekspertar på alt som har med jordbruk å gjera.

Eit par innsendarar i Aftenbladet har i nylege innlegg kopla pelsdyrforbodet saman med at regjeringa i august 2017 godtok import av skilpadder, øgler, slangar og andre eksotiske dyr, og at det rundt omkring i landet også vert haldne både undulatar, ildarar og hamsterar i bur. Dei meiner at Venstre burde kjempa imot dette òg. Det er eg heilt samd i – her er mykje meir å ta tak i. Men Venstre kom ikkje inn i Erna-regjeringa før i januar 2018!